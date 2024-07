ZA AR ZEMLJIŠTA TRAŽE I DO 85.000 EVRA: Gradnja "Ekspa" u Surčinu pogurala cene placeva i nekretnina

SURČIN je postao privlačniji za investitore zbog organizacije međunarodne izložbe "Ekspo 2027", jer tu vide potencijal za rast cena nekretnina i zemljišta, a time i za svoju zaradu. Taj trend poskupljenja već postaje uočljiv. Kako za "Novosti" kaže Aleksandra Mihajlović sa specijalizovanog portala za nekretnine, u Surčinu i okolini došlo je do rasta cene kvadrata i prosečna trenutno iznosi 1.786 evra, dok je na početku godine bila 1.600. Što se tiče placeva, kako dodaje, ar zemljišta se sada prodaje od 3.000 do, čak, 85.000 evra.

Foto: Novosti

Najava da će se "Ekspo" graditi u beogradskoj opštini Surčin značajno je uticala na tržište građevinskog zemljišta u tom delu grada, kažu analitičari Blumberga. Kako navode, na osnovu uzorka koji je obuhvatio 27 odsto ukupnog broja transakcija iz perioda pre najave i 22 odsto transakcija posle najave izgradnje, prosečna cena po kojoj se trgovalo samo građevinskim zemljištem je za 59 odsto veća posle zvanične najave gradnje. Osim toga, u prvom kvartalu ove godine u Surčinu su kupljene 304 nepokretnosti, što je za 32 odsto više nego u istom periodu lane.

Stručnjaci ističu da infrastrukturni projekti mogu povećati vrednost nekretnina u okolini, jer često dovode do poboljšanja pristupačnosti, privlačeći investitore i povećavajući potražnju za stambenim i poslovnim prostorom. Prema rečima Veljka Mijuškovića, docenta na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, kapitalne investicije mogu značajno uticati na potražnju i cene nekretnina. Pojačana gradnja i potražnja za stanovima u Beogradu, kako dodaje, često zavise od urbanističkih planova, infrastrukturnih projekata i ekonomske dinamike.

I Nikola Radić, iz jedne beogradske agencije za nekretnine, kaže da kapitalne investicije, kao inicijator i zamajac razvoja, direktno utiču na potražnju, pa tako i na cenu nepokretnosti.

- One generišu potražnju na užem lokalitetu, određena mikrolokacija dobija na kvalitetu u smislu infrastrukturnih objekata, saobraćajnih komunikacija i slično, što dovodi do generisanja povećane potražnje za nepokretnostima, a time i do povećanja cene kvadrata - objašnjava Radić. - Takva je situacija i sa Surčinom, gde potražnju stvara velika kapitalna investicija "Ekspo".

POTENCIJAL ZA RAZVOJ PREMA mišljenju stručnjaka, opština Surčin je zbog svog položaja, blizine auto-puta i aerodroma, i ranije bila privlačna za investitore, a ima i veliki potencijal za razvoj i u budućnosti.