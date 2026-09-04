GORIVO U NEMAČKOJ NA REKORDNOM NIVOU: Stopa inflacije ponovo je porasla na 2,9 odsto u avgustu

CENA benzina u Nemačkoj dostigla je rekordni nivo nakon obnovljene eskalacije rata s Iranom, saopštilo je u četvrtak automobilsko udruženje A-D-A-C (ADAC).

Foto: Nataliia Makarovska / Alamy / Profimedia

Prosečna dnevna cena litre benzina E10 na nacionalnom nivou porasla je u sredu na 2,215 evra (2,57 dolara), čime je premašen prethodni rekord od 2,203 evra, zabeležen u martu 2022. godine, saopštio je ADAC.

Ta cena predstavlja nominalni rekord. Kada se uračuna inflacija, benzin je u prošlosti bio skuplji, na primer 2012. godine.

Sjedinjene Američke Države nastavile su napade na Iran pre nekoliko dana, što je izazvalo uzvratne udare. Obnovljena eskalacija dovela je do rasta cena sirove nafte.

Nizak vodostaj reke Rajne takođe je doprineo rastu cena goriva, povećavajući troškove transporta.

E10 je najjeftinija uobičajeno dostupna vrsta benzina u Nemačkoj. Generalno je od pet do šest centi po litri jeftiniji od benzina Super E5, koji može sadržati manji udeo biogoriva, prenosi SIBiz.

Visoke cene goriva često dovode do zahteva za uvođenjem olakšica za vozače. Od početka maja do kraja juna bila je na snazi mera povrata poreza na gorivo u iznosu od 16,7 centi po litri, što je saveznu vladu koštalo procenjenih 1,6 milijardi evra, prema podacima Ministarstva finansija.

Vlada je do sada odbacivala zahteve za ponovno uvođenje ove mere. Nemačke javne finansije već su u deficitu zbog investicionog paketa finansiranog zaduživanjem.

Evidencija nominalnih cena takođe ne pokazuje koliki deo prihoda građani zapravo moraju izdvojiti za energiju, hranu i drugu robu, budući da s vremenom rastu i cene i plate. Zvanični podaci o inflaciji stoga uzimaju u obzir promene cena.

Stopa inflacije u Nemačkoj ponovo je porasla na 2,9 odsto u avgustu, delom kao posledica rata s Iranom.

(Telegraf)