BEZ PORODIČNOG LEKARA SKORO 800.000 STANOVNIKA RIMA: U glavnom gradu Italije zbog manjka medicinara situacija skoro kritična

KONKURS je stalno otvoren: potreban porodični lekar u glavnom gradu Italije.

Približno 800.000 stanovnika nema svog lekara opšte prakse, od centra grada pa idući ka periferiji, stanovnici su istinski zabrinuti zbog izgleda da nema zamene lekara koji odlaze u penziju. Profesija postaje sve manje atraktivna, što doprinosi riziku pogoršanja nedostatka tog kadra i u narednim godinama.

Poslednja tri tendera za područja sa manjkom lekara porodične medicine nisu dali željene rezultate, uzimajući u obzir utvrđeni limit da je na 1.500 pacijenata neophodan jedan lekar. Procenjeno je kako je na kraju prvog kvartala ove godine broj građana bez lekara porastao na gotovo 800.000, jer raniji nedostaci nisu još popunjeni, a u međuvremenu je došlo i do drugih penzionisanja.

U regionu Lacio sve dotatno pogoršava procedura u birokratiji regiona, jer ne može se oglasiti oglas za prijem novog lekara dok ne ode stari i bude upražnjeno mesto. I posle objave slobodnog mesta potrebno je u trijaži tražiti prevashodno mlade lekare, ali je evidentno da za njih takvo radno mesto nije mnogo popularno i nije lako naći kandidata.

Biti porodični lekar u Italiji je postalo teško, sa regionalnim propisima, birokartijom i administrativnim nejasnoćama.

S obzirom na to da Italiji nedostaje više od 5.700 lekara opšte prakse, a očekuje se da će njih 8.000 otići u penziju do 2028. godine, stigla je odluka da se produži porodičnim lekarima mogućnost da rade do 72 godine, kao i pedijatrima i lekarima u hitnoj pomoći, gde su nedostaci najakutniji. Odluka je važeća do 31. decembra 2027. gpdine, odnosno pet godina posle odaska u penziju.

Tako ostaje nada da veliki broj njih neće skinuti bele mantile i kada steknu uslove za penziju.