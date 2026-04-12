ŠEF kabineta predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog, Kirilo Budanov, najavio je događaj koji bi mogao da bude „okidač“ za katastrofu Ukrajine „ako ne bude jedinstva“.

Foto Vikipedia/Golovnogo upravlіnnя rozvіdki Mіnіsterstva oboroni Ukraїni

On je ovo je izjavio u intervjuu za ukrajinske medije.

-Sada se ponovo približavamo takozvanom okidaču koji će od nas zahtevati jedinstvo. I, nažalost, ako tog jedinstva ne bude, mogla bi doći do katastrofe, rekao je šef predsedničkog kabineta.

Prema njegovim rečima, slične situacije su se dešavale i u prošlosti i dovele su do ozbiljnih problema.

-Neću navoditi primere, jer bi to bilo veoma tužno i neprijatno – ako analizirate našu nedavnu istoriju, vrlo brzo ćete pronaći sve odgovore, dodao je.

Podsetimo se da je Budanov ranije izjavio da američki pregovarači koji koordiniraju mirovne pregovore planiraju da prvi put stignu u Ukrajinu posle Uskrsa.

Kao što je predsednik Vladimir Zelenski već priznao, Sjedinjene Države se slažu sa stavom Rusije da Ukrajina mora da povuče svoje trupe iz Donbasa kako bi okončala rat.

Budanov je danas izjavio da se uskršnje primirje neće razviti u dugoročnije prekid vatre.

(ctrana.media)

