REKORD KOJI PLAŠI EVROPU: Cena goriva u Nemačkoj danas premašila 3 evra

CENE goriva u Nemačkoj rastu svakodnevno, uprkos pravilu "12 sati" koje je trebalo da donese olakšanje, u praksi se pokazalo suprotno. Čak i na Uskrs su potrošači morali dublje da posegnu u novčanik, piše Bild.

Njihov čitalac je javio da je na pojedinim pumpama cena goriva premašila 3 evra.

- Dok cela Nemačka raspravlja o rekordnim cenama od 2,30 do 2,50 evra, apsolutno ludilo već vlada na pumpama u regionu Rajna-Majna. Danas (5. aprila 2026. godine) dokumentovao sam cene u oblasti Frankfurta/Ešborna koje su jednostavno zapanjujuće. Na benzinskoj pumpi u Ešbornu, magični prag bola nije samo dostignut, već je i daleko premašen: Dizel: 3,16 evra po litru, Super 3,03 evra po litru", navodi čitalac Bilda.

BILD je proverio informacije i pozvao benzinsku pumpu. Blagajnik tamo je potvrdio cene, koje su od tada prilagođene i spuštene (benzinskim pumpama je dozvoljeno da to rade nekoliko puta dnevno prema novim propisima – ali mogu samo jednom podići cene). Trenutno su 2,78 evra za jedan litar dizela i 2,63 evra za litar Supera (E5).





Prosek na Uskrs: 2,30 evra po litru

Posle podneva, prosečna cena Super benzina popela se na 2,30 evra po litru širom Nemačke, Super E10 je porastao na 2,24 evra, a dizel na 2,49 evra – što je rekordna cena, kako piše Bild! Međutim, u poređenju sa subotom, cene su porasle za "samo" oko 0,5 centi.

Ali gledajući cene prošle nedelje, povećanje je ogromno: Super benzin je poskupeo za 18 centi (sa 2,12 evra), E10 za 23 centa (sa 2,01 evra), a dizel za 22 centa (sa 2,27 evra).

"Pravilo podneva" ne donosi olakšanje

Uprkos novoj regulativi, koja od 1. aprila predviđa da benzinske stanice mogu podići cene samo jednom dnevno u podne, nije bilo primetnog olakšanja. U stvari, cene su znatno veće od uvođenja ove regulative.

Kako navodi Bild, upadljivo je da se cene ponovo drastično menjaju u vrlo kratkom roku: neposredno pre 12 časova, cena super benzina bila je 2,23 evra, E10 2,17 evra, a dizela 2,42 evra. To predstavlja kratkoročni rast od oko 7 centi.

Taktika "točenja u pravo vreme" točenja sve manje donosi uštede, jer je nivo cena generalno visok.

Razlog tome je pre svega su napetosti na tržištu nafte, a smirivanje se ne nazire. Kako navodi Bild, u Nemačkoj ko želi da uštedi, mora pažljivo da upoređuje cene, jer se i male razlike u cenama između pumpi brzo osete.

