VODIČ ZA BRŽU PRODAJU STANA: Agenti za nekretnine otkrivaju koje tri boje zidova obaraju cenu prostora i do 10.000 evra

PRVI utisak često ima presudnu ulogu u tome koliko brzo i po kojoj ceni će se nekretnina prodati. Iskustva agenata pokazuju da potencijalni kupci donose podsvesnu odluku o stanu već u prvih nekoliko sekundi nakon ulaska.

Iako lokacija, kvadratura i spratnost određuju osnovnu vrednost, izgled enterijera često utiče na to da li će kupac prihvatiti traženu cenu ili pokušati da je smanji tokom pregovora.

Jedna od čestih grešaka vlasnika prilikom pripreme stana za prodaju jeste zadržavanje zidova u jarkim ili specifičnim bojama. Na tržištu nekretnina to može dovesti do značajnog obaranja cene, nekad i do 10.000 evra, posebno kod stanova srednje i više kategorije.

Psihologija kupca

Kada kupac razgleda stan ili oglas, on podsvesno pokušava da zamisli svoj svakodnevni život u tom prostoru. Što je enterijer neutralniji i jednostavniji, to je lakše stvoriti takvu sliku.

Problem nastaje kada su zidovi u intenzivnim bojama poput jarko crvene, tamno ljubičaste, narandžaste ili tamno braon. Ove nijanse stvaraju snažan vizuelni otpor, često vizuelno smanjuju prostor, upijaju svetlost i ostavljaju utisak prevelike personalizacije.

Umesto da se fokusira na raspored ili potencijal stana, kupac počinje da razmišlja o dodatnim troškovima – angažovanju majstora, korišćenju prajmera za prekrivanje tamnih tonova, gletovanju i višestrukom krečenju. Taj dodatni trošak i vreme gotovo uvek postaju argument za snižavanje cene.

Koje boje ubrzavaju prodaju i podižu cenu

Stručnjaci za pripremu nekretnina i agenti godinama naglašavaju isto pravilo, prostor treba da izgleda neutralno, svetlo i uredno, kako bi kupac mogao lako da ga prilagodi svom ukusu.

Najbolje rezultate daju neutralne nijanse:

Topla bela - reflektuje najviše svetlosti i čini prostor većim, dok stanovi deluju čistije i modernije

Kombinacija sive i bež - daje savremen i elegantan izgled, a lako se uklapa uz različite stilove nameštaja

Svetli zemljani tonovi - blage nijanse peska i bež boje stvaraju osećaj topline i luksuza, naročito u prostorima sa puno dnevnog svetla

Jedna od najisplativijih priprema pre prodaje

Pre fotografisanja i objavljivanja oglasa, važno je realno proceniti stanje enterijera. Profesionalno krečenje u neutralne tonove obično košta nekoliko stotina evra, ali može značajno poboljšati percepciju vrednosti nekretnine.

Stan sa sveže okrečenim zidovima izgleda privlačnije na fotografijama, privlači više pregleda i veći broj ozbiljnih kupaca. U praksi agenata, upravo takvi stanovi se prodaju brže i uz manji prostor za pregovaranje o ceni.

Zbog toga jednostavna promena boje zidova može biti jedan od najisplativijih poteza u pripremi stana za prodaju – investicija koja se često višestruko isplati.

