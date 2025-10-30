NA RAČUNE ZAPOSLENIH LEŽE 8.000 DINARA VIŠE! Već u januaru stiže još jedno povećanje

KRAJ oktobra znači i isplatu plata, a za radnike koji primaju minimalnu zaradu to je ujedno i prva plata po novoj minimalnoj ceni rada.

Od 1. oktobra 2025. godine, minimalna cena rada u Srbiji iznosi 337 dinara po satu neto, što predstavlja povećanje od 9,4 odsto u odnosu na prethodnu cenu od 308 dinara. Za radnike sa punim fondom od 184 radna sata u oktobru, to znači da će u novembru primiti oko 62.008 dinara neto, odnosno približno 500 evra.

Povećanje 7.800 dinara

U poređenju sa septembrom, kada je minimalac iznosio 54.208 dinara, ovo povećanje donosi radnicima oko 7.800 dinara više. Iznos minimalca varira iz meseca u mesec Iako je ovo najviši minimalac do sada u nominalnom iznosu, njegova visina zavisi od broja radnih sati u mesecu.

Tako će, na primer: za novembar (160 radnih sati) minimalna zarada iznositi oko 53.920 dinara, dok će za decembar (184 sata) ponovo biti oko 62.000 dinara. Zbog toga prosečan minimalac koji se u medijima navodi (oko 58.630 dinara) predstavlja samo statistički prosek, dok se stvarni iznosi razlikuju iz meseca u mesec.

Novo povećanje od januara

Sledeće povećanje minimalne zarade očekuje se od 1. januara 2026. godine, kada bi trebalo da poraste za dodatnih 10,1 odsto. To znači da će radnici koji primaju minimalac dobijati oko 64.500 dinara neto, odnosno oko 550 evra. Iako ova povećanja prate inflaciju, razlika između minimalne zarade i minimalne potrošačke korpe i dalje ostaje značajna, što znači da mnogi radnici u Srbiji i dalje žive „od plate do plate“.

