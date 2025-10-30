Ekonomija

NA RAČUNE ZAPOSLENIH LEŽE 8.000 DINARA VIŠE! Već u januaru stiže još jedno povećanje

V.N.

30. 10. 2025. u 10:13

KRAJ oktobra znači i isplatu plata, a za radnike koji primaju minimalnu zaradu to je ujedno i prva plata po novoj minimalnoj ceni rada.

НА РАЧУНЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЛЕЖЕ 8.000 ДИНАРА ВИШЕ! Већ у јануару стиже још једно повећање

Foto: Depositphotos

Od 1. oktobra 2025. godine, minimalna cena rada u Srbiji iznosi 337 dinara po satu neto, što predstavlja povećanje od 9,4 odsto u odnosu na prethodnu cenu od 308 dinara. Za radnike sa punim fondom od 184 radna sata u oktobru, to znači da će u novembru primiti oko 62.008 dinara neto, odnosno približno 500 evra.

Povećanje 7.800 dinara

U poređenju sa septembrom, kada je minimalac iznosio 54.208 dinara, ovo povećanje donosi radnicima oko 7.800 dinara više. Iznos minimalca varira iz meseca u mesec Iako je ovo najviši minimalac do sada u nominalnom iznosu, njegova visina zavisi od broja radnih sati u mesecu.

Tako će, na primer: za novembar (160 radnih sati) minimalna zarada iznositi oko 53.920 dinara, dok će za decembar (184 sata) ponovo biti oko 62.000 dinara. Zbog toga prosečan minimalac koji se u medijima navodi (oko 58.630 dinara) predstavlja samo statistički prosek, dok se stvarni iznosi razlikuju iz meseca u mesec.

Novo povećanje od januara

Sledeće povećanje minimalne zarade očekuje se od 1. januara 2026. godine, kada bi trebalo da poraste za dodatnih 10,1 odsto. To znači da će radnici koji primaju minimalac dobijati oko 64.500 dinara neto, odnosno oko 550 evra. Iako ova povećanja prate inflaciju, razlika između minimalne zarade i minimalne potrošačke korpe i dalje ostaje značajna, što znači da mnogi radnici u Srbiji i dalje žive „od plate do plate“.

(Biznis Kurir)

BONUS VIDEO

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZBOG KUPUSA PLATIO KAZNU OD 700 EVRA: Evo i zašto
Ekonomija

0 0

ZBOG KUPUSA PLATIO KAZNU OD 700 EVRA: Evo i zašto

GRANIČNA područje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske poslednjih godina postalo je poprište brojnih kazni i prijava zbog nepoštovanja propisa o unosu hrane i biljnih proizvoda. Jedan od najupečatljivijih slučajeva odnosi se upravo na – kupus.

30. 10. 2025. u 14:35

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja

SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja