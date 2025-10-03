LUČIĆ: Keš priliv Telekoma samo u Srbiji 176 milijardi!

Ovo će definitivno biti rekordna godina za Telekom Srbija, prihodi će ići na preko 2,2 milijarde evra, operativni profit na 1,2 milijarde evra, dok su nam keš prilivi samo na domaćem tržištu veći od 176 milijardi dinara. Ponosan sam na rezultate koje smo dosad ostvarili, a trend rasta je nezaustavljiv, poručio je danas generalni direktor kompanije Vladimir Lučić.

Dok u medijima pod kontrolom Dragana Šolaka traje svakodnevna negativna kampanja protiv srpskog nacionalnog operatera, Lučić je za TV Prva govorio o realnim rezultatima Telekoma.

- U nekim medijima se iznose krajnje neargumentovane kritike na račun Telekoma Srbija, i to traje punih sedam godina, otkad smo počeli da podižemo kompaniju. Mnogi bi očito voleli da je Telekom ostao mali igrač, da nije krenuo u investicioni ciklus, da je zadržao tržišno učešće od jedan odsto u velikim gradovima. Mi smo, međutim, od te 2018. do danas povećali broj korisnika televizije skoro četiri puta, broj korisnika interneta dva puta, ostvarujemo trend rasta doslovno iz godine u godinu, a ključni za privlačenje korisnika bili su nam engleska Premijer liga i akvizicije malih operatera, potezi za koje nas i danas najviše napadaju. Telekom Srbija je zapravo u ovom periodu svoje transformacije postao najuspešniji operater u celoj Evropi, niko ne može da se pohvali takvim rastom prihoda, operativnog profita i broja korisnika - objasnio je Vladimir Lučić.

Dok pojedini iz godine u godinu “prorokuju” da srpski Telekom “propada” i da “nema ni za plate”, istina je potpuno drugačija.

- Odličan pokazatelj poslovnog zdravlja neke kompanije jeste keš priliv, koliko se slije para na račun od prodaje usluga na godišnjem nivou. Mi smo 2020. imali jedva 107 milijardi dinara, onda smo uspeli da se podignemo na 155 milijardi, dok je sada u 2025. keš priliv Telekoma veći od 176 milijardi, i to samo u Srbiji, a trend rasta se i tu nezaustavljivo nastavlja - naglasio je Lučić.

Za sve uspehe Telekoma ključna je kvalitetna i jasna dugoročna strategija.

- Mora se gledati deset do petanest godina unapred. Naša strategija je da budemo lider 5G, a onda i 6G, mreže, da budemo “balkanski Netfliks”, da finansiramo startapove i od toga zarađujemo, da budemo lider razvoja i primene veštačke inteligencije, da imamo najkvalitetniju mrežu. Važan deo strategije nam je i dijaspora, kako iz Srbije tako iz celog regiona, kao novi izvor prihoda, i tu nam broj korisnika stalno raste - kazao je Lučić.

Svi u regionu Zapadnog Balkana prepoznaju lidersku poziciju Telekoma Srbija na međunarodnom nivou, i to na duge staze.

- Postali smo tako značajni u dijaspori da su nam čak svi albanski TV kanali dali pravo da ih distribuiramo u inostranstvu. Beograd je postao glavni centar medijske produkcije, i to ne samo igranih sadržaja. Napravićemo od Telekoma Srbija pravi balkanski Netfliks, bićemo platforma preko koje će se gledati svi medijski sadržaji, ne samo u regionu već širom sveta u dijaspori poreklom iz celog regiona. Beograd će biti sedište međunarodne TV mreže Njuzmaks za istočnu Evropu. Jedini konkurent kojeg smo imali u tom segmentu bila je Junajted Grupa, čiji smo biznis akvizirali. Postali smo medijski lider Zapadnog Balkana - istakao je Vladimir Lučić.

Sledeće godine Telekom Srbija postaje mobilni operater u SAD, posle Nemačke, Švajcarske i Austrije.

- Sredinom 2026. puštamo mobilnu mrežu u SAD, tamo intenzivno radimo sa administracijom, finansijskim institucijama i krupnim biznisom. Amerika je, takođe, centar razvoja veštačke inteligencije, centar startapova i globalni lider u digitalnim servisima, što su sve oblasti u kojima smo vrlo aktivni. Preko Stejt departmenta i Ministarstva trgovine SAD ostvarujemo i saradnju sa kompanijama iz oblasti sajber bezbednosti, to je tema kojom se svi sada intenzivno bave, od vojske do privrede. Preuzeli smo najbolju kompaniju u našem regionu za “sajber sekjuriti”, a od Amerikanaca uzimamo znanje i tehnologiju, koji su najbolji na svetu - naveo je Lučić.

5G mreža Telekoma: Sjajne vesti za ljubitelje sporta i gejmere

Ono što je sada primarno za Telekom Srbija jeste puštanje 5G mreže u decembru i njen dalji razvoj.

- U decembru dobijamo licencu za 5G, to je već izvesno, tako da se sada intenzivno pripremamo, ne samo sa stanovišta opreme, već i za razvoj digitalnih servisa. Obradovaćemo korisnike sa nekoliko vro atraktivnih servisa. Naši korisnici će sa virtuelnim naočarima moći da gledaju neke od najzanimljivijih utakmica, na primer u košarkaškoj Evroligi, na potpuno drugačiji način, To će krenuti već sada u decembru. Takođe, sa Majkrosoftom razgovaramo da gejming puštamo na nove najsavremenije načine preko 5G tehnologije - objasnio je Vladimir Lučić.

Za razvoj 5G u Srbiji i regionu naš Telekom uživa ekskluzivnu podršku zvaničnih finansijskih institucija EU i SAD: Evropske investicione banke i američke izvozno-uvozne Eksim banke.

Potrebna je hrabrost

- Imali smo hrabrost da investiramo. Tri puta u karijeri imao sam čast da sa treće ili druge pozicije dođem sa kompanijama na mesto broj jedan. Morate da investirate u kvalitet, uz uverenje da ćete tako da uzmete korisnike i povećate prihode. Pokazalo se da sam svaki put bio u pravu. Investicije dolaze na početku, a onda kasnije uslede prihodi - istakao je prvi čovek Telekoma Srbija Vladimir Lučić.

Izvanredna šansa za novo doba u odnosima Srbije i Amerike

Zbog raznih oblika tesne saradnje Telekoma sa SAD gospodin Lučić često odlazi u Vašington, odakle donosi neke dobre vesti i utiske.

- Uvek dosta vremena u Vašingtonu koristim za našu poziciju na Kosovu i Metohiji, gde imamo čvrstu saradnju. Amerikanci su sprečili Kurtija da nas ugasi, a sada imaju veliko razumevanje za potrebu da naša kompanija dobije treću licencu za pokrivanje cele teritorije KiM - naveo je Vladimir Lučić.

Ali, tu se priča o odnosima sa SAD ne završava, naprotiv.

- Trampova administracija je idealna šansa da odnosi Srbije sa Amerikom, koji su već značajno poboljšani zahvaljujući predsedniku Vučiću, dodatno ojačaju. Predsednikova poseta Njujorku i razgovor sa državnim sekretarom Markom Rubiom dogodili su se u pravom momentu. Ljudi koji sada dolaze “po dubini” administracije, zaduženi za naš deo sveta, imaće mnogo više razumevanja za Srbiju nego njihovi prethodnici. Ovo je izvanredna šansa za novo doba u odnosima Srbije i SAD, uveren sam da će naša država, sa predsednikom Vučićem, to da maksimalno iskoristi, da olakšamo sebi dostizanje svih željenih ciljeva za državni i nacionalni interes - zaključio je Vladimir Lučić.