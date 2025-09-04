VANREDNE KONTROLE OTKRILE MASOVNO KRŠENJE PROPISA: Trećina trgovaca krije palmino ulje u hrani
VETERINARSKI inspektori Ministarstva poljoprivrede sproveli su u avgustu vanredni nadzor u 894 objekta koji posluju s hranom.
Kontrolisana je primena uredbe o obaveznom obeležavanju proizvoda koji sadrže palmino i druge vrste biljnih ulja u maloprodajnim i veleprodajnim trgovinama, ugostiteljskim objektima, skladištima, kao i kod proizvođača.
Rezultati inspekcijske kontrole pokazuju da gotovo trećina kontrolisanih subjekata nije u potpunosti ispoštovala propisane uslove. Navodi se da je inspekcija izdala 243 rešenja, podnela 11 predloga za privredni prestup, 185 za prekršajni postupak i donela 22 usmena rešenja za otklanjanje nepravilnosti.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
U Ministarstvu poljoprivrede ističu da su kontrole sprovedene kako bi se utvrdilo da li trgovci i proizvođači poštuju propise, a da je posebna pažnja bila na mlečnim proizvodima i uvoznim artiklima. Inspekcijski nadzor obuhvatio je proveru pravilnog deklarisanja, jasno isticanje upozoravajućeg znaka na proizvodima („nije 100 odsto mlečni proizvod – sadrži palmino ulje ili druga biljna ulja”), kao i razdvajanje ovih proizvoda od onih bez palminog ulja na prodajnim mestima.
Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je kako država neće tolerisati nikakve prekršaje i da zakon i uredba moraju da važe za sve podjednako.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
- Svi koji pokušaju da prikriju sastav proizvoda moraju da znaju da će se inspekcije nastaviti pojačanim tempom, a kazne će biti primerene težini prekršaja – rekao je Glamočić.
Ministarstvo će nastaviti sa pojačanim kontrolama u narednom periodu, sa posebnim fokusom na proizvođače i uvoznike, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.
(Politika)
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)