„Sani Grup“ – put ka liderskoj poziciji u oblasti proizvodnje dioptrijskih sočiva

Kompanija „Sani Grup“ iz Šapca, osnovana 1993. godine, danas je moderan i raznolik poslovni sistem sa više od 700 zaposlenih, koji obuhvata međunarodni transport i špediciju, kao i proizvodnju i distribuciju medicinskih sredstava. Sa sopstvenim proizvodnim kapacitetima, najsavremenijom opremom i vizijom usmerenom ka inovacijama, „Sani Grup“ je izrasla u jednu od najuspešnijih domaćih kompanija.

Foto: Sani grup, Nikola Janković

„Fokusirani smo na dugoročne vrednosti – inovacije, partnerstva i snažnu organizacionu kulturu“, ističe Vesna Stojaković, direktorka korporativnog planiranja. Kompanija danas posluje u modernom poslovnom kompleksu u Šapcu koji uključuje upravnu zgradu, fabriku dioptrijskih sočiva, Bosch Car servis, kao i vozni park od 120 kamiona.

„Sani Grup“ je ovlašćeni regionalni distributer svetski poznatih brendova kao što su Kering Eyewear – sa brendovima poput Cartier, Gucci, Mont Blanc, Saint Laurent, Lindberg, kao i DeRigo, Porche Design, Bluemarine.

„Partnerstva ne zasnivamo samo na trgovini, već na međusobnom poverenju i dugoročnoj vrednosti“, naglašava Stojaković. U Srbiji zastupaju i brendove švajcarske kompanije Sonova, Phonak, kao i danski Demant, Philips Hearing Solutions.

Foto: Sani grup, Nikola Janković

Proizvodnja po svetskim standardima

Jedan od najvećih uspeha kompanije je izgradnja fabrike Sani Factory, opremljene najsavremenijom tehnologijom Schneider i Hoya freeform (Hoja frifom) tehnologijom. Kompanija je zvanično registrovana u EUDAMED bazi i jedini je evropski nosilac licence Hoya za proizvodnju sočiva pod njihovim brendom.

„Ovo je kruna našeg plana da zaokružimo proizvodni proces dioptrijskih sočiva“, navodi Stojaković i dodaje da su i u ovom domenu strateški partneri japanske kompanije Hoya i Seiko.

Foto: Sani grup, Nikola Janković

Najveći lanac optika u regionu

Kompanija je vlasnik brenda Sani Optik, sa 78 objekata (od toga 74 u Srbiji i četiri u Republici Srpskoj), gradeći lidersku poziciju doslednom orijentacijom ka kvalitetu i posvećenosti svakom pojedincu.

„Znanje ne čuvamo samo za sebe – delimo ga sa partnerima iz veleprodaje kako bismo gradili domaće tržište“, ističe direktorka.

Kompanija svoje proizvode i znanje izvozi na tržišta Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, ne samo kao proizvode već kao model pristupa klijentima – od tehnika prodaje, do rada sa osobama sa oštećenjem vida i sluha.

Foto: Sani grup, Nikola Janković

Kompanija posluje i pod brendom Sani Oftalmologija, u okviru kojeg funkcionišu očne ordinacije u Beogradu i Šapcu. Glavni moto kompanije jeste da je investiranje u zaposlene i edukaciju ključ uspeha.

Dobitnik Nacionalne nagrade za društveno odgovorno poslovanje

„Sani Grup“ je dobitnik Nacionalne nagrade za društveno odgovorno poslovanje "Đorđe Vajfert", koju dodeljuje Privredna komora Srbije, za projekat besplatne provere vida i sluha. Poslovanje je usklađeno sa standardima: ISO 39001:2012, EN ISO 9001:2015, EN ISO 45001: 2018, EN ISO 14001:2015, ISO 13485:2016.

„Integracijom ESG principa želimo da postanemo lider u održivosti i kompanija koja dugoročno gradi poverenje i vrednost“, kaže Stojaković.

Iz kompanije poručuju da je saradnja sa Privrednom komorom Srbije od neprocenjivog značaja, jer kroz pristup informacijama, umrežavanje i podršku u regulativi, kako ističu, doprinose ne samo sopstvenom razvoju, već i razvoju čitave branše. kompanije.

Kao kompanija koja spaja lokalnu posvećenost i globalne standarde, „Sani Grup“ postavlja nove domete u industriji u kojoj posluje. Ulaganjem u znanje, ljude, tehnologiju i vrednosti, kompanija ostaje dosledna svojoj viziji – da bude pouzdan partner, inovator i lider koji gradi održivu budućnost, ne samo za sebe, već i za zajednicu u kojoj posluje.

Foto: Sani grup, Nikola Janković