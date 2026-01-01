Ekonomija

"UVEĆANE PENZIJE STIŽU PRE BADNJEG DANA" Direktor Fonda PIO: Isplaćuju se u dan, u sat, u minut - penzioneri ne treba da brinu (VIDEO)

В. Н.

01. 01. 2026. u 12:17

DIREKTOR Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović izjavio je, gostujući u podkastu Novosti "Nije samo naslov", da će penzioneri uvećane penzije dobiti pre Badnjeg dana.

Foto: Printskrin

- Najvažnije i ono što naši penzioneri uvek željno očekuju jeste povećanje penzija. Decembarska penzija je uvećana za 12,2 posto i potrudili smo se da tu penziju, na zahtev predsednika Republike, a u saradnji sa bankom Poštanskom štedionicom, isplatimo pre Badnjeg dana - rekao je Ognjenović.

On je kazao da će prosečna penzija biti veća za oko 6.000 dinara.

- PIO fond je obezbedio sva sredstva koja su potrebna. Ono što volim da kažem - penzije se isplaćuju u dan, u sat, u minut. Naši penzioneri ne treba da brinu - ističe direktor Fonda.

Šta je još rekao o penzijama, ali i drugim temama Relja Ognjenović, možete pogledati u sledećem videu: 

