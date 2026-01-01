OGLASIO SE NIS: Posebna licenca uključuje i ponovno pokretanje Rafinerije - ovo su detalji

MINISTARSTVO finansija SAD izdalo je kompaniji NIS 31. decembra posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom 2026. godine, a ovom licencom kompaniji se omogućava održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji se odnose na NIS i njegova operativna zavisna društva, uključujući ponovno pokretanje rafinerijske prerade, uvoz sirove nafte i obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, saopštila je danas kompanija.

Rafinerija Pančevo / Foto Z. Jovanović

Kompanija NIS podseća da su sankcije koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo prema kompaniji prethodno stupile na snagu u punom obimu 9. oktobra 2025.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD izdalo je licencu akcionarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promenama u vlasničkoj strukturi sa važenjem do 24. marta 2026. godine.

NIS je 28. septembra prošle godine podneo i dopunjeni zahtev za uklanjanje sa SDN liste (Specially Designated Nationals), što je dugotrajan i kompleksan proces.

Kompanija NIS ovim putem izrazila je zahvalnost državnim organima Republike Srbije, domaćim i inostranim partnerima koji su podržali ovaj proces.

- Ističemo da nesmetan rad kompanije NIS ima značajan uticaj na obezbeđenje energetske stabilnosti Republike Srbije i uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnih derivata - navedeno je u saopštenju.

