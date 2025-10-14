MEĐUNARODNA KONFERENCIJA U PKS: Samo zajedničkim delovanjem protiv falsifikovanih lekova

UČESNICI Međunarodne konferencije „Svet zajedno protiv falsifikovanih i substandardnih medicinskih proizvoda“, održane u Privrednoj komori Srbije, okupili su eksperte iz resornih institucija sa šest kontinenata koji se bave borbom protiv zloupotreba na farmaceutskom tržištu. Poručili su da se otpornost sistema može izgraditi jedino kroz međusektorsku saradnju, digitalizaciju, umrežavanje institucija, edukaciju i podizanje svesti javnosti.

Direktor Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije Saša Jaćović istakao je da borba protiv falsifikata nije zadatak jedne institucije, već zajednička odgovornost celog društva. „Samo jačanjem međunarodne saradnje možemo zatvoriti lance nelegalne proizvodnje, prometa i prodaje, jer naš cilj nije samo da reagujemo, već da predviđamo, prepoznajemo i sprečavamo“, poručio je Jaćović.

Predstavnik Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Fabio Skano pohvalio je angažovanje ALIMS-a i ocenio da je multilateralni pristup problemu falsifikovanih lekova jedini ispravan put. „Pristup kvalitetnim i delotvornim lekovima predstavlja samu osnovu zdravstvenog sistema, zbog čega je ključna uloga farmaceutskih regulatornih tela i njihova međunarodna saradnja“, naglasio je Skano.

Prema podacima relevantnih institucija, globalno tržište falsifikovanih lekova i srodnih proizvoda godišnje ostvaruje promet između 200 i 432 milijarde dolara, čime se svrstava među najprofitabilnije nelegalne delatnosti na svetu, odmah iza trgovine narkoticima.

Učesnici konferencije ukazali su i na zabrinjavajuću činjenicu da veći deo javnosti nikada nije ni čuo za ovaj problem. Prema podacima SZO, više od 50% lekova koji se prodaju putem interneta je falsifikovano, dok je oko 10% svih lekova u prometu na globalnom nivou lažno. Takvi proizvodi ne samo da su nelegalni, već predstavljaju ozbiljnu pretnju po zdravlje pacijenata, jer, osim što nemaju terapijsko dejstvo, često sadrže i toksične materije.

Konferencija „Svet zajedno protiv falsifikovanih medicinskih proizvoda“ održana je u četiri sesije u prostorijama PKS, a glavne teme obuhvatile su: globalne trendove u proizvodnji i prometu falsifikovanih i substandardnih lekova i medicinskih sredstava, iskustva i izazove u pojedinim regionima, ulogu regulatornih agencija, policije i pravosuđa, saradnju sa međunarodnim organizacijama (SZO, Savet Evrope, EU, Interpol), kao i jačanje kapaciteta i komunikaciju sa građanima.

Skup je okupio predstavnike državnih institucija, regulatornih tela, zdravstvenih ustanova, farmaceutske industrije, udruženja pacijenata, međunarodnih organizacija i akademske zajednice, sa ciljem da se razmene iskustva, predstave primeri dobre prakse i unapredi saradnja u zaštiti javnog zdravlja.

Organizatori su istakli da ovaj skup predstavlja priliku da Srbija potvrdi svoju posvećenost globalnim naporima u borbi protiv jedne od najvećih pretnji po bezbednost pacijenata i javno zdravlje.

Prezentacije možete preuzeti na linkovima:

Rasmus Gjesing, MSc Pharm, MSc HPPF - Regional Adviser, Access to Medicines and Health Products, WHO European Region

Murray M. Lumpkin, M.D., M.Sc., DTM&H - Lead for Global Regulatory Systems Initiatives, Gates Foundation

Domenico Di Giorgio, Italian Medicines Agency - AIFA

Dr. Ronny BerkovitzDirector, Division of Enforcement and InspectionMinistry of Health, Israel

MSc. Radoslav Ruitchev, Bulgarian Drug Agency – BDA

MSc. David Kočović, Institute for Medicines and Medical Devices of Montenegro – CInMED

