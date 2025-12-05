POJEFTINILO GORIVO U SRBIJI: Objavljene nove cene derivata

U NAREDNIH nedelju dana litar evrodizela koštaće 198 dinara, dok je cena benzina 181 dinara.

Foto Tanjug

Ako uporedimo cene sa iznosima od prethodne nedelje, dizel je pojeftinio za 3 dinara, a benzin za dinar.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 12. decembra.

