POJEFTINILO GORIVO U SRBIJI: Objavljene nove cene derivata
U NAREDNIH nedelju dana litar evrodizela koštaće 198 dinara, dok je cena benzina 181 dinara.
Ako uporedimo cene sa iznosima od prethodne nedelje, dizel je pojeftinio za 3 dinara, a benzin za dinar.
Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 12. decembra.
