Osmeh umesto pritiska, razgovor pre gomile gradiva i čas sa kojeg će učenik poneti nešto što pamti...

Foto: D. Milovanović

Ovako iz Ministarstva prosvete preporučuju početak nove školske godine koja je juče startovala u 1.500 škola koje pohađa ukupno 770.000 učenika, od čega 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca. U školske klupe prvi put je selo oko 62.500 prvaka, a za njih su dan ranije organizovani svečani prijemi na kojima su upoznali učiteljice i dobili simbolične poklone.

Da su škole spremno dočekale đake, kaže državni sekretar u Ministarstvu prosvete Borko Petrović koji je napomenuo i da je Ministarstvo tokom leta, zajedno sa školskim upravama i direktorima, radilo na pripremama.

- Dali smo im neke nove smernice, nova uputstva i čuli na terenu ako postoje neki problemi, rešili, tako da je sistem utegnut i spreman da kao švajcarski sat odradi svoj posao kao što je to bilo u prethodnim godinama - istakao je Petrović koji je, inače, 2022. godine proglašen za najboljeg edukatora na svetu. On poručuje da je posebno važno da povratak učenika u klupe bude postepen i da nastavnici prvih nedelja ne budu usmereni isključivo na gradivo, već i na razgovor, povezivanje i izgradnju poverenja sa učenicima.

Vrata u novoj školskoj godini juče je otvorila i Osnovna škola "Dragojlo Dudić" u Beogradu koja je i jedna od najstarijih škola Srbiji osnovana Ukazom kneza Mihaila daleke 1864. godine. U nju je ove godine upisana 163. generacija đaka prvaka, a direktorka Daniela Pavić ističe da interesovanje za školu raste iz godine u godinu. Ove školske godine u školu se upisalo 96 prvaka koji će biti raspoređeni u četiri odeljenja, a prvog dana priređen im je poseban program.

Telefoni ostaju u učionicama Ova školska godina počinje uobičajeno, bez štrajkova i nekih posebnih izmena. Iako je bilo najavljivano da bi polugodište moglo da počne uz novi zakon kojim bi bila ograničena upotreba mobilih telefona, to se nije dogodilo. Takođe, očekivalo se i da budu usvojene izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koje unose velike promene kada je reč o statusu nastavnika, Saveta roditelja, školskih odbora... ali ni taj propis još nije usvojen.

- Preporuka roditeljima je da zaista uživaju, verujemo da su se već pripremili, da imaju potpuno poverenje u sve zaposlene u školi i da na najbolji mogući način podrže svoju decu na početku ovog novog poglavlja u njihovim životima - rekla je Pavić.

Međutim, u unutrašnjosti Srbije neke škole kubure sa brojem đaka, pa je tako kolektiv Osnovne škole "Branislav Petrović" iz Slatine kod Čačka dočekao svega jedno odeljenje od 18 đaka prvaka.

Direktor škole Lazar Čikiriz rekao je da je mali broj učenika slika i sudbina seoskih škola.

- Mi smo imali nekada četiri područne škole, danas nemamo nijednu - kaže Čikiriz. - Sada imamo ukupno 212 učenika, što je za ovu školu malo i trebalo bi da bude mnogo više, s obzirom na uslove koji su fenomenalni, jer smo uložili mnogo u opremanje škole, u vrtić, fiskulturnu halu, teniski teren i još mnogo toga. Međutim, takva je sudbina. Mi nikada nismo imali manje učenika prvog razreda.

Čikiriz je naglasio da mali broj đaka uslovljava određene probleme u funkcionisanju same škole, ali i poteškoće kada je nastava i raspored časova u pitanju.

- Sve je pdoređeno interesu dece, imaju lepu školu, imaju dobre profesore, tako da se nadamo i dobrim rezultatima - kazao je Čikiriz.

On ističe da naredne godien očkuju više prvačića oko 30 te da će moći da formiraju dva odeljenja prvaka.

- Mislim da bi trebalo spustiti lestvicu za podelu po odeljenjima na barem 24, da bismo mogli da funkcionišemo, ali to je već odluka Ministarstva - rekao je Čikiriz koji s ena ćčelu ove škole nalazi 31 godinu, a gotovo četiri decenije je zaposlen u prosveti.

Prema školskom kalendaru, ove godine predviđeno je pet raspusta - jesenji, zimski, sretenjski, prolećni i letnji raspust - zatim Nedelja sećanja i zajedništva, kao i poseta učenika specijalizovanoj izložbi "Ekspo 2027". Đaci će prvi predah imati od 11. do 16. novembra, dok će zimski raspust početi 31. decembra i trajati do 15. januara 2027. godine. Sretenjski raspust je od 15. do 19. februara, a prolećni od 30. aprila do 4. maja. Letnji raspust počinje 14. juna. Škole bi trebalo da predvide i jednodnevnu posetu učenika specijalizovanoj izložbi "Ekspo 2027", u periodu od 17. maja do 25. juna naredne godine.