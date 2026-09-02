LUDILO U HRVATSKOJ: Državljanin BiH osuđen na zatvor zbog objava o Ratku Mladiću

DRŽAVLjANIN BiH kažnjen je u Hrvatskoj po hitnom postupku zatvorom od 15 dana, godinu dana uslovno, zbog veličanja generala Ratka Mladića, bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske.

Foto: Tanjug/AP/Radivoje Pavičić

Kako je saopšteno iz Policijska uprava ličko-senjska, kazna je izrečena nakon sprovedene kriminalističke istrage nad 43-godišnjim državljaninom BiH "koji je svojim ponašanjem prekršio Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Osuđeni je, kako je saopšteno, osumnjičen da je putem društvene mreže isticao slike, simbole, pesme i tekstove kojim je odavao počast i iskazivao zahvalnost, kako se navodi, "osobi osuđenoj za ratne zločine, čime je izazvao uznemirenost, nelagodu i osećaj povređenosti kod građana".

Osumnjičeni je priveden u nadležni sud i kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 15 dana uz primenu uslovne osude ukoliko u godini dana ne počini jedan ili više prekršaja.

Osuđeni državljanin BiH je generalu Mladiću zahvaljivao za "slobodu" i poručio da "nikada neće biti zaboravljen".

(Tanjug)