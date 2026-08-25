Društvo

AMSS SAVETUJE VOZAČE: Krenite na put odmorni, izbegavajte najtopliji deo dana

T.J.

25. 08. 2026. u 09:01

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VOZAČE danas očekuju uglavnom dobri uslovi za putovanje ali sa visokom dnevnom temperaturom i zato bi za duže relacije trebalo da biraju jutarnje ili kasnije popodnevne sate, savet je AMSS.

АМСС САВЕТУЈЕ ВОЗАЧЕ: Крените на пут одморни, избегавајте најтоплији део дана

Foto: Tanjug/Aleksandra Orlić

- Krećite na put odmorni, a sa prvim znacima umora napravite pauzu od vožnje. Na mestima gde se izvode radovi saobraćaj može biti dodatno usporen i zato na tim deonicama posebno obratite pažnju i poštujte saobraćajnu signalizaciju - apeluje na vozače AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije nema zadržavanja vozila na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima, dok teretnjaci čekaju do tri sata.

Na (TMV) terminalima, na izlazu iz Srbije, teretna vozila zadržavaju se na graničnim prelazima Kelebija 60 minuta i Batrovci 180 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

(Tanjug)

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