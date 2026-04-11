ZAVRŠEN 19.FESTIVAL MLADIH ŠAHISTA: Srbija dobila nove šampione

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 04. 2026. u 21:07

19. Festival mladih šahista ŠS Srbije, na kome je učestvovalo gotovo 300 dece i mladih iz svih krajeva zemlje završen je danas svečanom ceremonijom dodele pehara, medalja i nagrada.

ЗАВРШЕН 19.ФЕСТИВАЛ МЛАДИХ ШАХИСТА: Србија добила нове шампионе

Foto Šahovski savez Srbije

Dečaci i devojčice od 8 do 20 godina nadmetali su se za državne titule, ali i za plasmane na evropska i svetska prvenstva.

Predsednik ŠSS Andrija Jorgić istakao je da je ovogodišnje izdanje Festivala nadmašilo očekivanja, i izrazio zahvalnost gradu Subotici na podršci.Prilikom dodele pehara i medalja Jorgić je čestitao najboljim takmičarima, koji su osvojenim rezultatima obezbedili plasmane za buduća prvenstva.

Foto: Шаховски савез Србије

Pored Jorgića, nagrade pobednicima dodelili su i Srđan Samardžić, pomoćnik gradonačelnika grada Subotice, zatim Davor Vuković, predstavnik Kompanije „Tehnomanija“ i Zoran Stanimirović predsednik ŠS Vojvodine i glavni sudija turnira.

Pored pehara i medalja najbolje plasiranim takmičarima uručeni su i poklon vaučeri Kompanije „Tehnomanija“.

Festival mladih šahista na Paliću je još jedan dokaz da Srbija ima talentovane mlade šahiste, kojima ostaje da se nakon ovog takmičenja što bolje pripreme za predstojeća koja ih očekuju u ovoj godini.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

NA DRUGI DAN VASKRSA GRANATIRALI VOZ PUN PUTNIKA: Na današnji dan, pre 27 godina, NATO je počinio jeziv zločin nad civilima

