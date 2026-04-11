ZAVRŠEN 19.FESTIVAL MLADIH ŠAHISTA: Srbija dobila nove šampione
19. Festival mladih šahista ŠS Srbije, na kome je učestvovalo gotovo 300 dece i mladih iz svih krajeva zemlje završen je danas svečanom ceremonijom dodele pehara, medalja i nagrada.
Dečaci i devojčice od 8 do 20 godina nadmetali su se za državne titule, ali i za plasmane na evropska i svetska prvenstva.
Predsednik ŠSS Andrija Jorgić istakao je da je ovogodišnje izdanje Festivala nadmašilo očekivanja, i izrazio zahvalnost gradu Subotici na podršci.Prilikom dodele pehara i medalja Jorgić je čestitao najboljim takmičarima, koji su osvojenim rezultatima obezbedili plasmane za buduća prvenstva.
Pored Jorgića, nagrade pobednicima dodelili su i Srđan Samardžić, pomoćnik gradonačelnika grada Subotice, zatim Davor Vuković, predstavnik Kompanije „Tehnomanija“ i Zoran Stanimirović predsednik ŠS Vojvodine i glavni sudija turnira.
Pored pehara i medalja najbolje plasiranim takmičarima uručeni su i poklon vaučeri Kompanije „Tehnomanija“.
Festival mladih šahista na Paliću je još jedan dokaz da Srbija ima talentovane mlade šahiste, kojima ostaje da se nakon ovog takmičenja što bolje pripreme za predstojeća koja ih očekuju u ovoj godini.
PROLEĆE ZA USKRS Evo dokle će trajati: Vremenska prognoza za nedelju, 12. april
12. 04. 2026. u 00:11
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
11. 04. 2026. u 11:40
