ZAVRŠEN 19.FESTIVAL MLADIH ŠAHISTA: Srbija dobila nove šampione

19. Festival mladih šahista ŠS Srbije, na kome je učestvovalo gotovo 300 dece i mladih iz svih krajeva zemlje završen je danas svečanom ceremonijom dodele pehara, medalja i nagrada.

Foto Šahovski savez Srbije

Dečaci i devojčice od 8 do 20 godina nadmetali su se za državne titule, ali i za plasmane na evropska i svetska prvenstva.

Predsednik ŠSS Andrija Jorgić istakao je da je ovogodišnje izdanje Festivala nadmašilo očekivanja, i izrazio zahvalnost gradu Subotici na podršci.Prilikom dodele pehara i medalja Jorgić je čestitao najboljim takmičarima, koji su osvojenim rezultatima obezbedili plasmane za buduća prvenstva.

Pored Jorgića, nagrade pobednicima dodelili su i Srđan Samardžić, pomoćnik gradonačelnika grada Subotice, zatim Davor Vuković, predstavnik Kompanije „Tehnomanija“ i Zoran Stanimirović predsednik ŠS Vojvodine i glavni sudija turnira.

Pored pehara i medalja najbolje plasiranim takmičarima uručeni su i poklon vaučeri Kompanije „Tehnomanija“.

Festival mladih šahista na Paliću je još jedan dokaz da Srbija ima talentovane mlade šahiste, kojima ostaje da se nakon ovog takmičenja što bolje pripreme za predstojeća koja ih očekuju u ovoj godini.