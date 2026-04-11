ZAŠTO NIKAKO NE VALJA ZASPATI PRE PONOĆI UOČI VASKRSA? Ovaj stari običaj ima moćno značenje za celu godinu

В.Н.

11. 04. 2026. u 21:07

Narodno verovanje govori da na Vaskrs ne valja zaspati pre ponoći, jer se veruje da će osoba do kraja godine biti spora, lenja i pospana.

ЗАШТО НИКАКО НЕ ВАЉА ЗАСПАТИ ПРЕ ПОНОЋИ УОЧИ ВАСКРСА? Овај стари обичај има моћно значење за целу годину

Foto: Unsplash/andriytod

Zbog ovog običaja u mnogim krajevima Srbije ostajalo bi se budno, a Vaskrs bi se dočekivao uz sveće, pesmu, molitvu.

Ono što svi vernici moraju da znaju se Vaskrs započinje jutarnjom službom i zvonjavom crkvenih zvona. Vernici se tada međusobno pozdravljaju tradicionalnim rečima: "Hristos vaskrse" i "Vaistinu Vaskrse".

U domu se pali sveća i izgovara molitva, čime se obeležava početak praznika. Nakon toga, porodica se okuplja i kucaju se jajima. Pored toga, ovaj dan se provodi u veselju i druženju, bez uobičajenih svakodnevnih obaveza. Naglasak je na zajedničkom vremenu i negovanju porodičnih odnosa, što Uskrs čini posebnim u odnosu na druge praznike.

(Informer)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

NA DRUGI DAN VASKRSA GRANATIRALI VOZ PUN PUTNIKA: Na današnji dan, pre 27 godina, NATO je počinio jeziv zločin nad civilima

