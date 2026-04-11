ZAŠTO NIKAKO NE VALJA ZASPATI PRE PONOĆI UOČI VASKRSA? Ovaj stari običaj ima moćno značenje za celu godinu
Narodno verovanje govori da na Vaskrs ne valja zaspati pre ponoći, jer se veruje da će osoba do kraja godine biti spora, lenja i pospana.
Zbog ovog običaja u mnogim krajevima Srbije ostajalo bi se budno, a Vaskrs bi se dočekivao uz sveće, pesmu, molitvu.
Ono što svi vernici moraju da znaju se Vaskrs započinje jutarnjom službom i zvonjavom crkvenih zvona. Vernici se tada međusobno pozdravljaju tradicionalnim rečima: "Hristos vaskrse" i "Vaistinu Vaskrse".
U domu se pali sveća i izgovara molitva, čime se obeležava početak praznika. Nakon toga, porodica se okuplja i kucaju se jajima. Pored toga, ovaj dan se provodi u veselju i druženju, bez uobičajenih svakodnevnih obaveza. Naglasak je na zajedničkom vremenu i negovanju porodičnih odnosa, što Uskrs čini posebnim u odnosu na druge praznike.
(Informer)
Preporučujemo
Komentari (0)