Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za ponedeljak

В.М.

08. 06. 2026. u 07:30

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ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за понедељак

FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjeg:

Ponedeljak

19.30 Jarfala - Stoksund UG 3+ (1.30)

20.45 Holandija - Uzbekistan |1-3&||1-3 (1.85)
21.10 Francuska - Severna Irska |1-3&||1-3 (1.80)

Ukupna kvota: 4.30

Danas se odlučujemo za golove, Jarfala i Stoksund su poznati po njima ove sezone, a takođe očekujemo ofanzivniju Holandiju i Francusku koji su poraženi na poslednjim prijateljskim utakmicama i verujemo da će večeras biti daleko ofanzivniji kako bi upisali pobede pred odlazak na Svetsko prvenstvo.

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