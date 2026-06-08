JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjeg:
Ponedeljak
19.30 Jarfala - Stoksund UG 3+ (1.30)
21.10 Francuska - Severna Irska |1-3&||1-3 (1.80)
Ukupna kvota: 4.30
Danas se odlučujemo za golove, Jarfala i Stoksund su poznati po njima ove sezone, a takođe očekujemo ofanzivniju Holandiju i Francusku koji su poraženi na poslednjim prijateljskim utakmicama i verujemo da će večeras biti daleko ofanzivniji kako bi upisali pobede pred odlazak na Svetsko prvenstvo.
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