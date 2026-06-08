Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – BRAZIL 2: Fortalezu koči raspored

Žarko Urošević

08. 06. 2026. u 08:00

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* Bivši član Serije A u velikom problemu

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – БРАЗИЛ 2: Форталезу кочи распоред

Yigit Oerme / imago sportfotodienst / Profimedia

UTORAK, 

Amerika MG – Atletiko GO 1

Vila Nova – Botafogo SP 2-3

SREDA, 

NAUTIKO – FORTALEZA 1

Ponte Preta – Kajuba X2&0-2

ČETVRTAK, 

SEARA – AVAI 1X&0-2

Gojas – Novorizantino 0-2

Sport Resife – Atletik klub

Fortaleza ne zna gde će pre od obaveza. U subotu sa Vitorijom ima revanš meč finala kupa, gde juri gol zaostatka. Posle toga, čeka je konurent za viši rang - Nautiko. Željna trofeja, izvesno je da će u kupu pred svojim navijačim da utroši znatno veću energiju, nego u drugom susretu, na gostovanje Nautiku, koji je zbog toga favorit. Kec na Nautiko je fiks.

Predlažem i dvoznak na Searu, koja je u prošlom kolu bila oslabljena isključenjima i izgubila od Operarija. Sada ne bi trebalo da izgubi od Avaija, u drugom vezanom meču na domaćem terenu.

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