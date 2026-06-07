PLJUSKOVI I GRMLJAVINA JOŠ SU SA NAMA: Temperatura ide do 29 stepeni posle jutarnje kiše

VREME u Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo.

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Na severu i zapadu zemlje ujutro i pre podne ponegde sa kratkotrajnom kišom, a posle podne pretežno sunčano.

U ostalim krajevima tokom dana tokom dana nestabilno vreme, a mestimično se očekuju kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.

Vreme u Beogradu

Ujutro i pre podne promenljivo oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše, a posle podne pretežno sunčano.

Najniža temperatura od 16 do 18 stepeni, a najviša oko 29 stepeni.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do srede će u većem delu Srbije biti pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 28 do 32 stepena. U brdsko-planinskim predelima moguć lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

U sredu i četvrtak očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature, dok će od petka biti promenljivo oblačno, suvo i umereno toplo.

(Sputnjik)