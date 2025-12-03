UVODE SE UDŽBENICI OD NACIONALNOG ZNAČAJA: Poslanici dali zeleno svetlo
POSLANICI Skupštine Srbije usvojili su danas izmene i dopune Zakona o udžbenicima kojima se uvode pojmovi udžbenika od nacionalnog značaja i udžbenika od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, ali i najviše maloprodajne cene udžbenika.
Zakon predviđa da nacionalnu čitanku i udžbenike od nacionalnog značaja izdaje javni izdavač u štampanom, a može ih izdavati i u digitalnom obliku.
Udžbenicima od nacionalnog značaja za učenike osnovnog obrazovanja i vaspitanja koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku, smatraju se udžbenici za predmete: srpski jezik, srpski jezik i književnost, svet oko nas, priroda i društvo, istorija, geografija, muzička kultura i likovna kultura.
Kako se navodi u zakonu - udžbenici od nacionalnog značaja prenose vrednosti, tradiciju, jezik i kulturu, zbog čega predstavljaju osnovno sredstvo izgradnje i očuvanja identiteta i nacionalne kohezije, stabilnosti i otpornosti Republike Srbije na spoljne uticaje i jedan od stubova nacionalne bezbednosti.
Udžbenicima od posebnog značaja za nacionalne manjine smatraju se udžbenici za izvođenje nastave na jeziku i pismu nacionalne manjine i dodaci uz te udžbenike za predmete: maternji jezik, maternji jezik i književnost, srpski kao nematernji jezik, svet oko nas, priroda i društvo, istorija, geografija, muzička kultura i likovna kultura, za učenike osnovnog obrazovanja i vaspitanja koji nastavu pohađaju na jeziku i pismu nacionalne manjine.
Štampu izdanja javnog izdavača obavlja pravno lice registrovano za delatnost izdavanja i štampanja naučne i stručne i udžbeničke literature čiji je osnivač Republika Srbija.
Izmenjena zakonska rešenja propisuju i mogućnost određivanja najviše maloprodajne cene udžbenika, kao i njihove maksimalne težine kako bi se zaštitilo zdravlje dece.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
"RADUJEM SE NARAVNO, OD OPOZICIJE NE BIH DOBILA!" Penzioneri radovoljni velikim povećanjem
Preporučujemo
NESTAO DRAGAN LAZOVIĆ IZ NOVOG BEOGRADA: Izašao do trafike i nije se vratio (FOTO)
03. 12. 2025. u 14:54
NOVA IMENOVANjA U MUP: Nedić ponovo komandant Helikopterske jedinice
03. 12. 2025. u 14:54
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)