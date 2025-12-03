Društvo

UVODE SE UDŽBENICI OD NACIONALNOG ZNAČAJA: Poslanici dali zeleno svetlo

P. Đurđević

03. 12. 2025. u 15:19

POSLANICI Skupštine Srbije usvojili su danas izmene i dopune Zakona o udžbenicima kojima se uvode pojmovi udžbenika od nacionalnog značaja i udžbenika od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, ali i najviše maloprodajne cene udžbenika.

УВОДЕ СЕ УЏБЕНИЦИ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА: Посланици дали зелено светло

ministarstvo prosvete

Zakon predviđa da nacionalnu čitanku i udžbenike od nacionalnog značaja izdaje javni izdavač u štampanom, a može ih izdavati i u digitalnom obliku.

Udžbenicima od nacionalnog značaja za učenike osnovnog obrazovanja i vaspitanja koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku, smatraju se udžbenici za predmete: srpski jezik, srpski jezik i književnost, svet oko nas, priroda i društvo, istorija, geografija, muzička kultura i likovna kultura.

Kako se navodi u zakonu - udžbenici od nacionalnog značaja prenose vrednosti, tradiciju, jezik i kulturu, zbog čega predstavljaju osnovno sredstvo izgradnje i očuvanja identiteta i nacionalne kohezije, stabilnosti i otpornosti Republike Srbije na spoljne uticaje i jedan od stubova nacionalne bezbednosti.

Udžbenicima od posebnog značaja za nacionalne manjine smatraju se udžbenici za izvođenje nastave na jeziku i pismu nacionalne manjine i dodaci uz te udžbenike za predmete: maternji jezik, maternji jezik i književnost, srpski kao nematernji jezik, svet oko nas, priroda i društvo, istorija, geografija, muzička kultura i likovna kultura, za učenike osnovnog obrazovanja i vaspitanja koji nastavu pohađaju na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Štampu izdanja javnog izdavača obavlja pravno lice registrovano za delatnost izdavanja i štampanja naučne i stručne i udžbeničke literature čiji je osnivač Republika Srbija.

Izmenjena zakonska rešenja propisuju i mogućnost određivanja najviše maloprodajne cene udžbenika, kao i njihove maksimalne težine kako bi se zaštitilo zdravlje dece.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

"RADUJEM SE NARAVNO, OD OPOZICIJE NE BIH DOBILA!" Penzioneri radovoljni velikim povećanjem

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu

RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu