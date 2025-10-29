OVOG DATUMA VELIKA PROMENA VREMENA: Meterolog Todorović otkriva kakva nas zima čeka

METEOROLOG Nedeljko Todorović kaže da nam sudeći prema temperaturama i stanju oblaka, sledi zakasnelo miholjsko leto.

Foto: Printskrin RTS/Milena Anđela/ilustracija

- Temperature u Beogradu će biti od 21 do 23 stepena, možda u nedelju, 2. novembra bude čak i 24. Ali to je pik pred promenu vremena. Kada jednog dana temperatura značajnije poraste, znači da sledi promena vremena, koja će se desiti verovatno 3. ili 4. novemba - naveo je meteorolog.

Prema njegovim rečima, ne očekuju se ozbiljnije padavine, ali temperature će biti niže za tri do pet stepeni, što je još uvek toplo za ovo doba godine, uz nešto oblačnosti i kratkotrajne slabe kiše.

- Posle tog zahlađenja od jednog ili dva dana temperatura bila u blagom porastu za dva-tri stepena, a sledeće zahlađenje predstoji oko 9. ili 10. novembra. U tom periodu se može očekivati da u planinskim predelima bude malo snega. Za sada se ne može reći kolika će biti količina padavina - rekao je Todorović za RTS.

Govoreći o tome kakva nas zima čeka, meteorolog Nedeljko Todorović je napomenuo da se u Beogradu, u poslednjih 130 godina, samo jedne zime dogodilo da su sva tri zimska meseca bila hladna.

- Kao na primer u zimu 2012. kada su se Sava i Dunav zaledili i kada je palo pola metra snega. Tada je zima u jednom dahu trajala nekih 30-35 dana. Decembar je bio kao proleće. Hoću da kažem da je to uobičajena raspodela toplo-hladno i ne može da se prognozira tačno u kom mesecu će biti. Ali ako se oslonimo na verovatnoću, više snega bi bilo krajem januara i u februaru - naveo je meteorolog Nedeljko Todorović u Beogradskoj hronici.