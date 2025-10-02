CRVENI METEO ALARM ZA SRBIJU: Vremenska prognoza za četvrtak, 2. oktobar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Iznad većeg dela zemlje oblačno i hladno sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom, a kasnije posle podne, uveče i tokom noći očekuje se formiranje snežnog pokrivača.

Na severozapadu zemlje promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na severu i u planinskim predelima i jak severni. Uveče i u toku noći ka petku očekuje se spuštanje snežne granice, pa se sneg očekuje i u brdskim predelima jugozapadne i južne Srbije.

Najniža temperatura od tri do devet stepeni, a najviša od šest na jugu do 13 stepeni na severu.

RHMZ je objavio upozorenje za područje južne, centralne i istočne Srbije na obilnu kišu za 2. i 3. oktobar. Navodi se da će u četvrtak i petak biti oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme.

Obilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak u drugom delu dana, zatim tokom noći ka petku i u petak pre podne. U većini mesta se očekuje između 60 i 100 mm, lokalno i do 120 mm kiše za period od 48 sati.

RHMZ je izdao i upozorenje za brdsko-planinske predele južne i istočne Srbije na sneg i formiranje snežnog pokrivača za 2. i 3. oktobar, u kojem se navodi da će u četvrtak i petak u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije biti oblačno i hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. U brdskim i nižim planinskim predelima se očekuje od 10 do 20 cm, lokalno preko 30 cm, a u višim i preko 50 cm snega za period od 48 sati.

VREME U BEOGRADU

I u glavnom gradu oblačno i hladno, posle podne, uveče i tokom noći sa kišom. Vetar slab i umeren severni.

Najniža temperatura oko šest, a najviša oko 10 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA

U petak će biti oblačno i hladno sa kišom uz umeren i jak severni vetar, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača, dok će se na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme.

Obilnije padavine očekuju se još u prvom delu dana u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim krajevima, dok će posle podne doći do slabljenja intenziteta padavina.

U subotu se očekuje pretežno oblačno i malo toplije uz postepeni prestanak padavina i slabljenje vetra ujutro i pre podne, a posle podne i uveče i postepeno razvedravanje sa zapada.

U nedelju će jutro biti hladno, naročito na jugu i jugoistoku, gde je moguća lokalna pojava slabog prizemnog mraza, a u toku dana se očekuje novo prolazno naoblačenje sa severozapada, koje ponegde može usloviti kratkotrajnu kišu.

Sledeće sedmice biće suvo sa sunčanim intervalima i postepeno toplije.

