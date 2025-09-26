KADA POČINJE ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA? Ove godine ćemo kazaljke pomeriti ranije
U SRBIJI je letnje računanje vremena uvedeno 27. marta 1983, u skladu s odlukom EU, pre svega radi očekivane ekonomske koristi
Pomeranje kazaljki, odnosno zimsko računanje vremena 2025. godine počinje u noći između subote i nedelje, 25. i 26. oktobra, kada ćemo u 3 ujutru kazaljke na satu vratiti jedan sat unazad, odnosno na 2.
Specifičnost je u tome što je ovo pomeranje u odnosu na prethodne godine najranije, a 26. oktobra sat je pomeren poslednji put pre 11 godina. Zašto je to tako.
Zimsko računanje vremena je fiksno i počinje poslednje nedelje u oktobru, datumi se menjaju jer poslednja nedelja oktobra ne pada svake godine u isti dan. Prošle godine je to bilo 27. oktobra, 2023. 29. oktobra… Kako poslednji vikend u oktobru ove godine "pada" u noći između 25. i 26. oktobra, zato tako rano ove godine i pomeramo kazaljke na satu!
Ovo su datumi zimskog računanja vremena nekoliko poslednjih godina:
2022: 30. oktobar
2020: 25. oktobar
2019: 27. oktobar
2018: 28. oktobar
2017: 29. oktobar
2016: 30. oktobar
2015: 25. oktobar
2014: 26. oktobar
2013: 27. oktobar
"Zimsko čitanje vremena je nepovoljno, najbolje je treće vreme"
Kako su rekli iz Astronomskog društva "Ruđer Bošković", postoji dilema koje vreme više odgovara ovom podneblju, ali on smatra da bi moglo da se uvede i “treće vreme", odnosno prelazak na čitanje vremena od pre 1983. godine.
To rešenje podrazumevalo je zimsko čitanje vremena i trajno ostajanje u srednjoevropskoj časovnoj zoni, ali i pomeranje radnog vremena jedan čas unazad kako bi se povoljnije iskoristila obdanica.
Ipak, smatra on, u međuvremenu su se stvari "zamrsile" u odnosu na nekadašnje vreme, pre svega radno vreme.
- Zimsko čitanje vremena u ovom slučaju je nepovoljno jer prespavamo neefikasno, odnosno prespavamo onaj prvi deo obdanice tokom godine i malo od obdanice nam ostaje u drugom delu dana. Letnje (trajno) čitanje vremena je u tom pogledu povoljnije jer se bolje iskoristi obdanica, ali nas ona izmešta iz naše osnovne srednjoevropske časovne zone u istočnoevropsku, odnosno odvaja nas od većeg dela Evrope kojem pripadamo - rekao je Branko Simonović iz Astronomskog društva "Ruđer Bošković".
Negativan uticaj na zdravlje ljudi
Pojedine države u svetu su ukinule praksu zimskog i letnjeg računanja vremena, a i dalje postoje sporenja treba li pomerati sat dvaput godišnje ili uvesti samo zimsko računanje.
Jedan od razloga koji se najčešće navodi kao motiv za napuštanje letnjeg računanja su naučna istraživanja o uticaju pomeranja sata na zdravlje ljudi, koja se sve češće sprovode u svetu, a uglavnom pokazuju negativne posledice te prakse.
Promena između zimskog i letnjeg računanja vremena ne uzrokuje samo manju neprijatnost kao što je kašnjenje, već može dovesti i do zdravstvenih problema.
Poremećaj bioritma može izazvati nesanicu, umor, depresiju, varijacije srčane frekvencije, smanjenje sposobnosti koncentracije, iscrpljenost, razdražljivost, gubitak apetita i probleme sa varenjem.
