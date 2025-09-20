VELIKA vojna parada "Snaga jedinstva" održava se povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave sa početkom u 11.00 časova na prostoru ispred Palate "Srbija". Učestvuje 10.000 pripadnika Ministarstva odbrane, a prikazuje se oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

Novosti

Super galebi G-4

Novosti

Migovi-29 na nebu iznad Beograda

Novosti

Spektakl na nebu: Počeo nalet ešelona vazduhoplovnih jedinica

Ešelon vazduhoplovnih jedinica čine sredstva RViPVO Vojske Srbije i sastoji se od podešelona lovačke, lovačko bombarderske, školske i transportne avijacije, aviona za aero-foto snimanje i podešelona helikopterskih jedinica.

Prošao podešelon sredstava ratne tehnike iz razvoja - građani videli „Aleksandra ujedinitelja”

„Aleksandar ujedinitelj” je naziv familije višenamenskih taktičkih oklopnih vozila pogona 4×4, namenjenih za izvođenje širokog dijapazona taktičkih zadataka u domenu unutrašnje bezbednosti i vojnih operacija.

Novosti

Vozila se mogu koristiti u sukobima različitih intenziteta, od onih tipično niskog intenziteta – asimetričnog ratovanja, antiterorističkih i antigerilski operacija, pa do raznih kategorija sukoba srednjeg i visokog intenziteta.

Novosti

Koncept vozila zasniva se na integraciji različitih konfiguracija nadgradnje oklopnog tela, koje je opremljeno različitom opremom i oružjem, u zavisnosti od osnovnog zadatka, tj. namene vozila, sa univerzalnom šasijom pogona 4×4 i nezavisnim vešanjem velike nosivosti i mobilnosti po teškim terenima.

Defiluje podešalon oklopnih jedinica - tenkovi

U podešelonu se nalaze modernizovani BVP M80-AB1/V2, tenkovi M-84 AS 1/2 i AS 1/2/3 i tenk T-72MS.

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Prikazana modernizovana "BVP"

Na paradi su prodefilovala modernizovana "Borbena vozila pešadije", tačnije "BVP".

Ponos srpske amrije - Nora

Potom su prošli drugi tipovi raketnih sistema, kao i artiljerijski sistem "Nora", koji predstavlja srpsku pamet.

Novosti

Defiluju raketni sistemi, Puls prikazan prvi put

Prikazan je raketni sistem "Puls", koji može nositi i do 18, 10, 4 ili 2 rakete, u zavisnosti od kalibra. One najveće imaju domet do 300 kilometara!

Radi se o jednom modularnom sistemu koji može biti naoružan različitim tipovima vođenih raketa.

Rakete raspolažu sistemom za korekciju putanje, prodornom bojevom glavom za uništavanje utvrđenih objekata ili fragmentiranom za uništavanje tehnike i motorizovanih trupa.

Najnovija bespilotna letelica - Hermes 900!

Prikazana je najsavremenija izviđačko-borbene bespilotna letelica "Hermes 90", izraelske proizvodnje, koja 36 časova može da osmatra neprekidno setom dalekometnih i radarskih senzora.

Foto: N.Skenderija

Novosti

Novosti

Prolaze bespilotne letelice, dronovi oduševili publiku!

Podešelon besposadnih sistema sastavljen je od besposadnih naoružanih platformi „miloš-N” i bespilotnih letelica, CH-95, CH-92, „pegaz”, „vrabac”, IKA-20 i „komarac-2”, kao i sistema lutajuće municije Shadow-25, Shadow-50 i SM 1 i 2.

LM (lutajuća municija) Shadow-25 je dron samoubica srednjeg dometa, namenjen za dejstvo po statičnim ciljevima van zaklona (živa sila i tehnika) na otvorenom prostoru na daljinama do 250 kilometara. Naoružan je bojevom glavom od 25 kilograma.

LM Shadow-50 je dron samoubica srednjeg dometa, namenjen za dejstvo po statičnim ciljevima van zaklona (živa sila i tehnika) na otvorenom prostoru na daljinama do 300 kilometara. Naoružan je bojevom glavom od 50 kilograma.

Novosti

Novosti

Novosti

PVO sistemi "Pancir-S1”, "Neva", "Mistral", "Pasars","HQ-17"

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

"Zvezda" vojne parade: Moćni PVO sistem FK-3

Raketni sistem za PVD FK-3 je sistem srednjeg dometa i namenjen je za protivvazduhoplovnu odbranu značajnih administrativno-političkih, privrednih objekata, snaga Vojske Srbije, rejona i pravaca na teritoriji od izviđanja i dejstva iz vazdušnog prostora.

Novosti

Raketni sistem za PVD FK-3 uništava različite tipove aviona, helikoptera, bespilotnih letelica, krstarećih raketa i projektila zemlja–vazduh, u svim uslovima gađanja, koji lete brzinama do 1.000 m/s, na visinama do 27 km i daljinama do 100 km.

Novosti

Podešelon jedinica telekomunikacija

Podešelon jedinica telekomunikacija sačinjavaju savremena radio i radio-relejna sredstva telekomunikacija i mobilni telekomunikaciono-informatički i komutacioni sistemi.

Defiluje vojna policija

U podešelonu jedinica vojne policije nalaze se centar vazdušnog osmatranja i javljanja CVOJ M11, savremeni radari GM-400 i GM-200, trodimenzionalni radar AN/TPS-70 i modernizovani radar M-85M „žirafa”.

Novosti

Novosti

Novosti

Modernizovani "BTR", "MRAP"

Novosti

Novosti

Novosti

"Lazar 3" ponos srpske armije

Prošli "hameri", "Miloši", "BRDM-ovi", kvadovi, "Lazari"

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Počeo defile ešalona jedinica na vozilima

Ešelon jedinica na vozilima sastavljen je od najsavremenijih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije, kao i od sredstava koja su u završnoj fazi razvoja.

Sredstva u ešelonu, uz vrhunski osposobljeno ljudstvo, predstavljaju osnovnu snagu Vojske Srbije za izvođenje operacija na kopnu, kao i protiv ciljeva u vazduhu i na vodi i garant su slobode i bezbednosti Republike Srbije.

Kobre izvele zadatak zaštite štićene ličnosti

Kobre su demonstrirale svoje veštine prikazom neutralisanja napadača.

Građani su oduševljeno pozdravili perfeknto izvedenu akaciju.

Novosti

Novosti Novosti Novosti Novosti

Novosti

Počinje defile plovnih jedinica rečne flotile Savom

Rečna flotila (RF) je jedinica ranga brigade, namenjena, stručno i tehnički opremljena i osposobljena za realizaciju zadataka odbrane i zaštite prava na unutrašnjim plovnim putevima (UPP), bezbednosti plovidbe i spašavanje na rekama, kanalima i jezerima, pružanju pomoći stanovništvu u slučaju prirodnih nepogoda i katastrofa i učešću u mirovnim operacijama i međunarodnoj vojnoj saradnji.

Novosti

Rečna flotila sastoji se od komande i 4 jedinica ranga odred/bataljon – dva rečna odreda i dva pontonirska bataljona.

Novosti

Komanda RF nalazi se u Novom Sadu, a kao dan jedinice obeležava se 19. avgust Dan roda rečnih jedinica i dan RF. Na taj dan, 1915. godine, na Savi kod beogradske Čukarice, porinut je prvi srpski ratni brod „Jadar“, čime je zvanično otpočelo formiranje srpske rečne flotile. Brod Jadar je ušao u sastav komande Ade Ciganlije i zajedno sa ostalim brodovima učestvovao u borbama za odbranu grada Beograda oktobra 1915. godine.

Novosti



Ešelonom plovnih objekata RF komanduje kapetan bojnog broda Darko Stričić.

Egercir Garde Vojske Srbije

Novosti

Novosti

Novosti

Defile veterana

Novosti

Novosti

Vučić i bin Zajed u razgovoru tokom parade

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik UAE šeik Muhamed bin Zajed aktivno razgovaraju tokom velike vojne parade.

Novosti

Novosti

Defiluje podešalon 250. raketne brigade za PVD

Ova brigada podnela je najveći teret protiv NATO agresije.

Defiluje podešalon mešovite artiljerijske brigade i rečne flotile

Novosti

Novosti

Mariširaju jedinice Kopnene vojske

Novosti

Novosti

Defile odreda Vojne policije specijalne namene Kobre

Novosti

Novosti

Defile 63. padobranske brigade

Novosti

Novosti

Počeo defile ešalona jedinica

Ešelon jedinica sastoji se od podešelona ratnih zastava, Garde, 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade, Odreda Vojne policije specijalne namene Kobre, jedinica Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, Komande za obuku, Brigade veze, 608. logističke baze, Vojne akademije i vojnih veterana.

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Počela velika vojna parada

Vučić dao odobrenje da parada počne.

Novosti

Intonirana himna Srbije

Novosti

Vučić stigao na paradu

Predsednik Srbije i vrhovni komandant Aleksandar Vučić stigao je na paradu. Njemu su gardisti predali raport, a potom su se čuli plotuni počasne paljbe.

Novosti

Novosti

Veličanstveno: Raširena srpska trobojka

U čast predsednika Srbije i vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića postavljena je zastava duga 300 metara.

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Stigao Šeik Muhamed bin Zajed al Nahjan

Novosti

Ana Brnabić na velikoj paradi

Predsednica Narodne Skupštine stigla je na veliku vojnu paradu u Beogradu.

Novosti

Šeik Naser Bin Hamad Al Kalifa došao na vojnu paradu

Šeik Naser bin Hamad Al Kalifa sa bahreinskom delagcijom stigoa je na vojnu paradu.

Novosti

Novosti

Premijer Đuro Macut stigao na paradu

Novosti

Milorad Dodik i Željka Cvijanović na paradi

Novosti

Stigao i čuveni glumac Stiven Sigal

Novosti

Novosti

Andrija Mnadić i Milan Knežević stigli na paradu

Novosti

Novosti

Ministri u Vladi Srbije stigli na paradu

Novosti

Novosti

Na paradu stigli Siniša Mali i Miloš Vučević

Predsednik SNS-a Miloš Vučević, kao i ministar finansija Siniša Mali stigli su na vojnu paradu.

Novosti

Novosti

Kineska delegacija stigla na paradu

Novosti

Brigadni general kineske vojske sa svojom delagacijom stigao je na veliku vojnu paradu u Beogradu.

General Furudžić: Svečani stroj dočekuje Vučića

Brigadni general Željko Furundžić, komandant Garde, rekao je da će svečani stroj Garde na današnjoj paradi dočekati predsednika Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, a u svečanom stroju će se prvi put naći i konjička jedinica Garde.

Furundžić je za RTS naveo da će parada početi počasnom artiljerijskom paljbom koju izvodi Garda sa šest artiljerijskih oruđa iz kojih će se ispaliti po 10 plotuna.

Garda će prodefilovati u sklopu pešadijskog ešalona, kako je naveo Furundžić, dodajući da će biti i u motorizovanom delu parade. Na samom početku, Reprezentativni okrestar Garde će odsvirati himnu Srbije i u toku samog defilea izvešće niz muzičkih kompozicija.

- Za kraj parade, još jednan kurioizet - egzercir Garde - dodao je general Furundžić.

Poslednje pripreme

Novosti

Novosti

Vučić se oglasio pred početak parade

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se pred veliku vojnu paradu "Snaga jedinstva" koja počinje u 11 časova ispred Palate Srbija.

- Dela su moje najbolje reči - poručio je predsednik Srbije na Instagramu.

Veliki broj stranih i domaćih novinarskih ekipa

Veliki broj medija prati uživo veliku vojnu paradu u Beogradu, a prisutne su i strane novinarske kuće.

Novosti

Novosti

Novosti

Građani počeli da pristižu na veliku paradu

Sve je spremno za početak velike vojne parade, a poslednje pripreme su završene. Građani su počeli da pristižu nešto pre 9 časova na prostor ispred Palate Srbija.

Novosti

Novosti

Posetioci parade, na kojoj se očekuje i prisustvo najviših državnih zvaničnika, i gostiju iz inostranstva, imaće priliku da vide defile ešelona jedinica svih rodova i službi u VS, prikaz dela sposobnosti "Kobri", padobranski skok pripadnika 63. padobranske brigade... U naletu ešelona vazduhoplovnih jedinica učestvovaće svi tipovi vazduhoplova poput "mig-29", "orao", C-295 CASA, Mi-35M i H-145. Biće prikazani i raketni sistemi "FK-3" i HQ-17, savremeni radari GM400, borbena oklopna vozila "miloš", "MRAP", "lazar 3", "hamer" i BOV OT, modernizovani tenkovi M-84 AS1/2/3, bespilotne letelice, izviđački i borbeni dronovi... Vojna policija će obezbeđivati čitavu trasu kretanja vojnih konvoja i ešalona.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da se vojna parada ne organizuje zbog dnevnopolitičkih potreba već zbog pokazivanja naše snage kao odvraćajućeg faktora za svakog potencijalnog agresora, kako bismo sačuvali mir.

- To je ponos Srbije. Hoćemo da pokažemo šta smo radili, ali i da pružimo odgovor odvraćajući potencijalnim agresorima. Nemojte da se mi pravimo naivni. Pa nije vojna alijansa Priština - Zagreb - Tirana napravljena zbog Austrije i zbog Grčke i zbog Slovenije, zbog Rumunije. Pravljena je protiv Srbije. Nikoga da napadamo nećemo, ne želimo. Hoćemo mir i da sačuvamo svoj mir, a stabilnost, sigurnost i mir ne možete slabošću da sačuvate. Oni se čuvaju snagom. Za nas je to način da opstanemo. Zgazili bi nas da nemamo ovako jaku vojsku. Izmislili bi nešto. Igrali bi se lažnim zastavama. Pregazili bi nas. Danas Srbiju niko na svetu ne može da pregazi. I zato ćemo da pokažemo građanima da mogu mirno da spavaju da je ovo stabilna zemlja - poručio je Vučić.

Među gostima biće i predsednik RS Milorad Dodik, koji je izjavio da je to događaj koji će, pred očima celog sveta, pokazati silu srpskog jedinstva i moć naše vojske.

Ulaz od 8.30 na dve lokacije GRAĐANI koji žele da prisustvuju paradi će moći da dođu na prostor izvođenja od 8.30, a ulazak će biti omogućen na dve lokacije i to u blizini kružnog toka kod Tržnog centra "Ušće" prema Brankovom mostu i na raskrsnici ulice Trešnjinog cveta i Bulevara Nikole Tesle, iz pravca Novog Beograda i Zemuna. U prostor za posmatranje parade neće moći da se uđe prevoznim sredstvima. Ulaz je slobodan, a maloletni mogu da uđu samo uz pratnju roditelja ili staratelja. Nije moguće dovođenje kućnih ljubimaca. Na ulazima će se nalaziti punktovi za proveru. Zbog bezbednosti neće biti dozvoljeno unošenje predmeta koji mogu naneti štetu drugima. Pristup neće biti omogućen osobama pod uticajem alkohola ili drugih opijata, kao i onima koji se neprimereno ponašaju ili imaju obeležja uvredljivog i neprimerenog sadržaja.

- Ova parada nije samo vojni spektakl, ona je živa slika ekonomskog i međunarodnog jačanja Srbije. Slika koja će obići svet biće jasna opomena svima koji su ikada pomislili da srpskom narodu mogu da prirede novu "Oluju". Takva stradanja više nikada neće biti moguća. Strategija odbrane koju je donela Srbija, a koja je od izuzetnog značaja i za RS, predstavlja našu zajedničku sigurnosnu kičmu i poruku svima da srpski narod, ma gde živeo, nikada više neće biti plen za bilo čije osvajačke ili revizionističke ambicije - napisao je Dodik na platformi "Iks".

Kako je rekao predsednik SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević, poruka predstojeće vojne parade je referat onoga šta se radi u sektoru bezbednosti.

- Posle 10 godina ulaganja u vojsku, mnogo je urađeno. Ovo je vrsta rekapitulacije, ovako nešto nikada nismo imali. Dva sata traje defile svega što imamo, a to sigurno nije sve što imamo da pokažemo - rekao je Vučević.

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da smo prethodnih dana, dok se vojska pripremala za paradu, mogli da vidimo koliko građani vole vojsku.

- Sve je spremno, utrenirano i pripremljeno. Da prikažemo Srbiji ponos Srbije, a to je Vojska Srbije u punom svom sjaju - rekao je Gašić.R. D.

U podešelonu jedinica vojne policije nalaze se centar vazdušnog osmatranja i javljanja CVOJ M11, savremeni radari GM-400 i GM-200, trodimenzionalni radar AN/TPS-70 i modernizovani radar M-85M „žirafa”.



Na čelu podešelona je major Nemanja Ranković.