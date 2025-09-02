SUNČANO I TOPLO, A ONDA STIŽE PROMENA I NEĆE VAM SE SVIDETI: Vremenska prognoza za utorak, 2. septembar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Unsplash

Sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Uveče postepeno umereno naoblačenje sa zapada, koje će tokom noći na severu ponegde usloviti kišu i pljuskove s grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren, kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 18, a najviša od 30 do 34 stepena. Upozorenja: Tmax ≥ 32 °C, verovatnoća 95%. Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 60%.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

03.09.2025. Sreda:Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, lokalno izraženijim. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 20, a najviša od 26 do 32 stepena. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 95%. Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 80%. Tmax ≥ 32 °C, verovatnoća 80%.

04.09.2025. Četvrtak: Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Padavine se očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a ređe na severu. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 25 do 28 stepeni. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%.

05.09.2025. Petak: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano, a posle podne i uveče na severu ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša od 27 do 30 stepeni. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 06.09.2025. do 10.09.2025.)

Umereno toplo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. U većini mesta biće suvo sa maksimalnim temperaturama malo ispod ili oko 30 stepeni, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom biće lokalnog karaktera.

