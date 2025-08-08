SRBIN PREMINUO NA PLAŽI U GRČKOJ: Spasioci pokušali da mu pomognu, ali mu nije bilo spasa

DRŽAVLjANIN Srbije (44) preminuo je u sredu na plaži Nei Pori u Grčkoj.

Foto: Tanjug/Printskrin

Spasioci su pokušali da mu pomognu, ali je nažalost proglašen mrtvim.

Prema Obalskoj straži, 44-godišnjaku su prvobitno pružili prvu pomoć spasioci, a zatim je kolima hitne pomoći EKAB prevezen u zdravstveni centar, gde je proglašen mrtvim.

Četvrto odeljenje za luku Platamonas Centralne lučke uprave Soluna, koje sprovodi preliminarnu istragu, naložilo je obavljanje obdukcije u Službi sudske medicine Soluna.

Za sada nije poznato kako je došlo do tragedije.

(Telegraf)