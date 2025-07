GRMLJAVINSKA OLUJA STIŽE U SRBIJU: Temperatura neće preći 30 stepeni (FOTO)

VREO dan u Srbiji, a temperatura u Ćupriji dostigla je čak 41°C. Pred nama je i vrela noć, a u mnogim predelima temperatura se neće spuštati ispod 20 stepeni, u Beogardu do ponoći ni ispod 30, a sve do ranog jutra biće i iznad 25 stepeni.

Foto: D. Milovanović

Foto: meteociel

Foto: meteociel

U ovom času severozapad našeg regiona nalazi se na udaru snažnih oluja.

Foto: zoomEarth

Foto: sat24.com

One su sklop hladnog fronta, koji će do severa Srbije u utork ujtro stići kao oslabljen, ali će ipak doneti nestabilnost i lokalne pljuskove sa grmljavinom, naročito Vojvodini, ali i širem području Beograda. Nakon tropskog jutra, dan na severu Srbije biće znatno ugodniji i maksimalna temperatura u Vojvodini biće do 29 stepeni, u Beogradu do 30, a ugodnije će biti i na zapadu Srbije, gde se lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju usled jaleg razvoja oblačnosti posle podne, naročito u brdsko-planinskim predelima.

U ostalim predelima Srbije biće i dalje vedro i vrelo. Maksimalna temperatura u centranim delovima Srbije biće oko 35 stepeni, a na jugu, jugoistoku i istoku i do čak 39-40 stepeni.

Širom Srbije u utorak će duvati pojačan severozapadni vetar, koji će u Vojvodini i na istoku Srbije biti i veoma jak, dok će u južnoj polovini zemlje duvati južni vetar.

I na području Beograda sutra svežije, uz mogućnost pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura biće 24, maksimalna dnevna 30°C.

U sredu sunčano i tropski toplo, maksimalna temperatura biće od 32 na severozapadu do 38 stepeni na

U četvrtak i petak u svim predelima ponovo vrelo, temperature od 35 do 40, lokalno i do 42°C.

Promena vremena za vikend, a od nedelje zahlađenje.

Dakle, u daninma pred nama toplotni talas, uz vrlov visoke vrednosti indeksa UV zračenja i uz opasnost od toplotnog udara, pa treba izbegavati boravak na otvorenom u periodu od 10 do 16 časova.

(Telegraf)