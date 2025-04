VESELA ATMOSFERA: Kolo pred svenarodni skup (VIDEO)

"UKOLIKO bi došlo do novog izbijanja, bilo bi neophodno ponovo definisati zone ograničenja u radijusu do 10 kilometara. To bi značilo ne samo testiranje skoro više od 120.000 grla stoke, povećan rizik daljeg širenja zaraze, pooštravanje veterinarskih mera i značajna ograničenja stavljanja proizvoda u promet, već i da se ne preduzimaju mere koje su iznad svih neophodnih mera porekla sa farmi."