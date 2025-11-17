USTAŠKI PIR USRED PODGORICE: Navijači iz Hrvatske pred policijom veličaju crnokošuljaše (VIDEO)

NEDALEKO od stadiona Pod Goricom više stotina hrvatskih navijača viđeni su kako pevaju u jednom pabu, a domaćini su se pobrinuli da im bude što ugodnije pa im je di-džej puštao navijačke i hrvatske nacionalističke pesme.

Foto: Printskrin/Instagram/bunt_cg

Pominjao se i Vukovar, Dunav...

Od navijača postaše ustaše, u jednom trenu. Kako se pesma promenila.

To je izazvalo bes građana Crne Gore koji su svoje nezadovoljstvo izrazili na društvenim mrežama.

Podsećamo, ustaše su iz Vukovara pucale na mlade vojnike JNA, napadali ih u kasarnama i vršili razne zločine nad Srbima koje su proterali sa svojih vekovnih ognjišta...