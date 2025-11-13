Crna Gora

INSTITUT "IGALO" ZA DEVET MESECI PRIHODOVAO VIŠE OD DVA MILIONA EVRA Ipak izbegnut stečaj

Vitka Vujnović

13. 11. 2025. u 20:00

U PRVIH devet meseci ove godine u Institutu "Igalo" ostvareno je više od dva miliona evra čistog prihoda. U tom periodu, uz januarsku pauzu, Institut je posetilo 10.540 korisnika, a ostvareno je 136.000 noćenja. To je za deset hiljada više nego u istom periodu prošle godine. Ukupni prihodi dostigli su 11 miliona evra, što je za četiri miliona više nego 2024.

ИНСТИТУТ ИГАЛО ЗА ДЕВЕТ МЕСЕЦИ ПРИХОДОВАО ВИШЕ ОД ДВА МИЛИОНА ЕВРА Ипак избегнут стечај

Foto RTHN

Izvršni direktor Instituta, dr Zoran Kovačević, informiše da je u izveštaj za devet meseci ukalkulisan i kapitalni prihod ostvaren prodajom Dečjeg odeljenja, tako da ukupni prihodi iznose 14 miliona i 900 hiljada evra. Prema njegovim rečima, rezultati su ohrabrujući, posebno ako se imaju u vidu rast troškova i redovne isplate zarada.

Vladin plan

NOVA sezona u Institutu počeće u prvoj polovini februara s početkom tradicionalnog Praznika mimoze. Podsetićemo, nakon nagomilavanja problema u ovoj ustanovi minulih godina nakon što je Vlada usvojila plan restrukturiranja Institut je izbegao stečaj i obezbeđen je osnov za dalje održivo poslovanje i razvoj.

Ciklus medicinskih rehabilitacija, završava se 27. decembra i tada će tradicionalno Institut biti zatvoren, ali u menadžmentu razmatraju mogućnost da hotelski deo ostane otvoren tokom novogodišnjih praznika.

- Još nismo doneli konačnu odluku. Analiziramo interesovanje, odnos troškova i mogućih prihoda. U obzir uzimamo i činjenicu da će organizovanje dočeka ove godine biti u gradu - objasnio je Kovačević. Ukoliko odluče da rade tokom praznika, biće pripremljeni atraktivni paket-aranžmani koji bi opravdali troškove poslovanja u tom periodu.

Kovačević ističe i da Institut poštuje sve zakonske obaveze u odnosu na isplate zarada, rad tokom praznika dodatno se plaća, a grejanje kompleksa ove veličine iziskuje značajne troškove, pa će i to uticati na konačnu odluku.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IMAM JEDNU STRAŠNU VEST Šešelj o samoubistvu poznatog srpskog političara

"IMAM JEDNU STRAŠNU VEST" Šešelj o samoubistvu poznatog srpskog političara