INSTITUT "IGALO" ZA DEVET MESECI PRIHODOVAO VIŠE OD DVA MILIONA EVRA Ipak izbegnut stečaj

U PRVIH devet meseci ove godine u Institutu "Igalo" ostvareno je više od dva miliona evra čistog prihoda. U tom periodu, uz januarsku pauzu, Institut je posetilo 10.540 korisnika, a ostvareno je 136.000 noćenja. To je za deset hiljada više nego u istom periodu prošle godine. Ukupni prihodi dostigli su 11 miliona evra, što je za četiri miliona više nego 2024.

Foto RTHN

Izvršni direktor Instituta, dr Zoran Kovačević, informiše da je u izveštaj za devet meseci ukalkulisan i kapitalni prihod ostvaren prodajom Dečjeg odeljenja, tako da ukupni prihodi iznose 14 miliona i 900 hiljada evra. Prema njegovim rečima, rezultati su ohrabrujući, posebno ako se imaju u vidu rast troškova i redovne isplate zarada.

Vladin plan NOVA sezona u Institutu počeće u prvoj polovini februara s početkom tradicionalnog Praznika mimoze. Podsetićemo, nakon nagomilavanja problema u ovoj ustanovi minulih godina nakon što je Vlada usvojila plan restrukturiranja Institut je izbegao stečaj i obezbeđen je osnov za dalje održivo poslovanje i razvoj.

Ciklus medicinskih rehabilitacija, završava se 27. decembra i tada će tradicionalno Institut biti zatvoren, ali u menadžmentu razmatraju mogućnost da hotelski deo ostane otvoren tokom novogodišnjih praznika.

- Još nismo doneli konačnu odluku. Analiziramo interesovanje, odnos troškova i mogućih prihoda. U obzir uzimamo i činjenicu da će organizovanje dočeka ove godine biti u gradu - objasnio je Kovačević. Ukoliko odluče da rade tokom praznika, biće pripremljeni atraktivni paket-aranžmani koji bi opravdali troškove poslovanja u tom periodu.

Kovačević ističe i da Institut poštuje sve zakonske obaveze u odnosu na isplate zarada, rad tokom praznika dodatno se plaća, a grejanje kompleksa ove veličine iziskuje značajne troškove, pa će i to uticati na konačnu odluku.