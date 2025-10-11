ZVICER U NAJELITNIJEM KRAJU IMA 363 KVADRATA! Prikrivao ga prijatelj Mila Đukanovića
Vlasnik građevinske firme "Master inženjering" Vladan Ivanović uhapšen je juče u Podgorici.
Ivanoviću su stavili lisice zbog sumnje da je njegova kompanija godinama skrivala da je pet stanova u "Master kvartu" kupio odbegli šef kavačkog klana Radoje Zvicer, a potom, da bi prikrio vlasništvo, nekretnine ostavio upisane na preduzeće koje je gradilo kompleks u Podgorici.
Ivanović je po nalogu SDT uhapšen juče ujutru, a na teret mu se stavlja sumnja da je počinio krivično delo pranje novca.
On je sinoć saslušan u SDT-u, gde je odgovarao na pitanja, a potom mu je određeno tužilačko zadržavanje do 72 sata.
"Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje u Podgorici izvršava hitne dokazne radnje prema fizičkim i pravnim licima i radnje lišenja slobode fizičkih lica zbog postojanja osnova sumnje da su učinila krivično delo pranje novca", saopštilo je Specijalno državno tužilaštvo.
Da se u "Master kvartu" nalaze Zvicerove nekretnine od ukupno 363 m², SDT je otkrio tokom 2023. godine, u okviru proširene finansijske istrage protiv odbeglog šefa kavačkog klana, zbog čega su od Višeg suda tražili da se i na tu imovinu, upisanu na kompaniju "Master inženjering", stavi privremena zabrana raspolaganja.
Reč je o dupleksu broj 38, površine 85 m², stanu pod brojem 39, dupleksu sa potkrovljem i tavanom od 82 m², stanu na VIII spratu površine 52 m², nekretnini od 72 m², ali i još jednoj iste veličine i na istoj etaži kompleksa.
U "Master kvartu", kompleksu od 45.000 kvadrata, i dalje veliki broj stanova je upisan na firmu „Master inženjering“.
(Informer)
