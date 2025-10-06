UBIJEN JEDAN OD VOĐA ŠKALJARSKOG KLANA: Telo Bobana Sjekloće pronađeno na plaži Trsteno

TELO muškarca koje je pronađeno kod plaže Trsteno u Crnoj Gori identifikovano je kao Boban Sjekloća (33) sa Cetinja, a koji je prema nezvaničnim informacijama koje prenosi RTCG, bio označen kao jedan od vođa cetinjskog ogranka "škaljarskog klana".

Foto: Profimedia/Ilustracija

Telo sa prostrelnim ranama juče popodne su pronašli vatrogasci, koji su prvi stigli na lice mesta nakon što je prvobitno prijavljena saobraćajna nesreća.

Tokom uviđaja, utvrđeno je da se radi o namernoj likvidaciji.

Sjekloća je bio u bekstvu i obuhvaćen je optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva za šverc kokaina i organizovani kriminal.

Takođe, bio je optužen za pomaganje u ubistvu Andrije Gazivode i Pera Muhadinovića na Cetinju 2020. godine. U januaru ove godine, policija je na Cetinju sprovodila akciju traganja za Sjekloćom.

Bio je poznat i po umešanosti u regionalnu policijsku akciju tokom koje je navodno sprečena likvidacija pripadnika rivalskog "kavačkog klana".

Policija se do kasno sinoć nije zvanično oglašavala o ubistvu. Prilazi mestu događaja bili su blokirani.