UBIJEN JEDAN OD VOĐA ŠKALJARSKOG KLANA: Telo Bobana Sjekloće pronađeno na plaži Trsteno
TELO muškarca koje je pronađeno kod plaže Trsteno u Crnoj Gori identifikovano je kao Boban Sjekloća (33) sa Cetinja, a koji je prema nezvaničnim informacijama koje prenosi RTCG, bio označen kao jedan od vođa cetinjskog ogranka "škaljarskog klana".
Telo sa prostrelnim ranama juče popodne su pronašli vatrogasci, koji su prvi stigli na lice mesta nakon što je prvobitno prijavljena saobraćajna nesreća.
Tokom uviđaja, utvrđeno je da se radi o namernoj likvidaciji.
Sjekloća je bio u bekstvu i obuhvaćen je optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva za šverc kokaina i organizovani kriminal.
Takođe, bio je optužen za pomaganje u ubistvu Andrije Gazivode i Pera Muhadinovića na Cetinju 2020. godine. U januaru ove godine, policija je na Cetinju sprovodila akciju traganja za Sjekloćom.
Bio je poznat i po umešanosti u regionalnu policijsku akciju tokom koje je navodno sprečena likvidacija pripadnika rivalskog "kavačkog klana".
Policija se do kasno sinoć nije zvanično oglašavala o ubistvu. Prilazi mestu događaja bili su blokirani.
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)