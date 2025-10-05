UHAPŠEN MUŠKARAC: Pronađena zolja i 767 komada municije

SLUŽBENICI Odeljenja bezbednosti Podgorica danas su, po naredbi suda, izvršili pretres kuće i drugih prostorija koje koristi G.S. (30) iz Podgorice, u kojima su pronašli oružje, municiju, eksplozivna sredstva i marihuanu, nakon čega je muškarac uhapšen, saopštila je danas Uprava crnogorske policije.

Foto: Printscreen

Tokom pretresa, policijski službenici su pronašli i oduzeli ručni raketni bacač RBR M79 "zolju", revolver, startni pištolj marke Umarex, dve ručne bombe M75, 38 komada detonatorskih kapisli, tri vežbovna upaljača, 170 komada lovačkih kapisli, 767 komada municije različite vrste i kalibra i dva okvira od automatske puške.

Pronađen je i DVR uređaj za snimanje video nadzora, drvena puška, dvogled sa termovizijom za noćno osmatranje, pvc kesica sa sadržajem nepoznate praškaste materije bele boje i tri mobilna telefona.

U kući je pronađena i oduzeta stabljika zelene boje nalik na marihuanu.

Državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici je naložio da se G.S. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

(Tanjug)

