UHAPŠEN MUŠKARAC: Pronađena zolja i 767 komada municije
SLUŽBENICI Odeljenja bezbednosti Podgorica danas su, po naredbi suda, izvršili pretres kuće i drugih prostorija koje koristi G.S. (30) iz Podgorice, u kojima su pronašli oružje, municiju, eksplozivna sredstva i marihuanu, nakon čega je muškarac uhapšen, saopštila je danas Uprava crnogorske policije.
Tokom pretresa, policijski službenici su pronašli i oduzeli ručni raketni bacač RBR M79 "zolju", revolver, startni pištolj marke Umarex, dve ručne bombe M75, 38 komada detonatorskih kapisli, tri vežbovna upaljača, 170 komada lovačkih kapisli, 767 komada municije različite vrste i kalibra i dva okvira od automatske puške.
Pronađen je i DVR uređaj za snimanje video nadzora, drvena puška, dvogled sa termovizijom za noćno osmatranje, pvc kesica sa sadržajem nepoznate praškaste materije bele boje i tri mobilna telefona.
U kući je pronađena i oduzeta stabljika zelene boje nalik na marihuanu.
Državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici je naložio da se G.S. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
UHAPŠEN DILER: Akcija policije u Kraljevu
04. 10. 2025. u 13:59
„PALA“ TROČLANA BANDA: Policija u Kraljevu rasvetlila seriju teških krađa
04. 10. 2025. u 12:29
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)