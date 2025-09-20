Crna Gora

PIJANI TINEJDŽER BRUTALNO ISPREBIJAO VRŠNJAKA: Naneo mu frakturu lobanje - užas u Pljevljima

В.Н.

20. 09. 2025. u 21:11

"DRŽAVNI tužilac u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pljevljima, koji je upoznat sa događajem, izjasnio se da u radnjama šesnaestogodišnjaka postoje osnovni elementi krivičnog dela teška telesna povreda i naložio da se osumnjičeni liši slobode i da mu se, uz krivičnu prijavu, odredi dalja nadležnost", saopštili su iz Policijske uprave.

ПИЈАНИ ТИНЕЈЏЕР БРУТАЛНО ИСПРЕБИЈАО ВРШЊАКА: Нанео му фрактуру лобање - ужас у Пљевљима

I.D.S.

Pljevaljska policija uhapsila je maloletnika (16) zbog sumnje da je drugog maloletnika (17) udario pesnicom i teško ga povredio, nanevši mu frakturu lobanje, saopštila je danas Policijska uprava (PU).

- Naime, Dežurna služba Odeljenja bezbednosti Pljevlja obaveštena je danas oko 1 sat iza ponoći da je ispred jednog noćnog kluba došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom dvojice maloletnika, i da je jednom od njih neophodna medicinska pomoć. O događaju je odmah obavešten Zavod za hitnu medicinsku pomoć, čiji su službenici u kratkom roku zbrinuli povređeno lice, koje je zatim transportovano na dalje lečenje u Klinički centar Crne Gore u Podgorici - navodi se u saopštenju.

Iz PU su dodali da su policajci došli do sumnje da je fizičkom obračunu prethodio verbalni sukob između dvojice maloletnika, starosti 16 i 17 godina, te da je šesnaestogodišnjak, za kog je alkotestiranjem utvrđeno da je bio pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 0,85 promila, udario pesnicom oštećenog, nakon čega je on pao na beton i tom prilikom zadobio tešku telesnu povredu – frakturu lobanje.

- Državni tužilac u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pljevljima, koji je upoznat sa događajem, izjasnio se da u radnjama šesnaestogodišnjaka postoje osnovni elementi krivičnog dela teška telesna povreda i naložio da se osumnjičeni liši slobode i da mu se, uz krivičnu prijavu, odredi dalja nadležnost - saopštili su iz PU.

(Vijesti)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DRLJEVIĆ, PAVELIĆEVA DESNA RUKA: U Nikšiću predstavljena knjiga koja dokumentuje zločine ideologa crnogorskog separatizma
Crna Gora

0 1

DRLJEVIĆ, PAVELIĆEVA DESNA RUKA: U Nikšiću predstavljena knjiga koja dokumentuje zločine ideologa crnogorskog separatizma

TEŠKO je u istoriji južnoslovenske države (1918-1991) izdvojiti ličnost koja je tako radikalno menjala svoja politička opredeljenja kao što je to činio Sekula Drljević. Ova rečenica profesora Veljka Đurića Mišine predstavlja suštinu priče o crnogorskom ustaši i konvertitu u knjizi "Sekula Drljević: Veliki Srbin, uvrijeđeni otpadnik, crveni Hrvat" koju je objavio Institut za srpsku kulturu iz Nikšića. Promociju je doživela upravo u tom gradu, a osim autora na njoj su govorili i potpredsednik Vlade Crne Gore Budimir Aleksić, predsednik Opštine Nikšić Marko Kovačević i istoričar Ilija Bajović.

19. 09. 2025. u 16:03V.K.

Politika
Tenis
Fudbal
JUNAJTEDOVA TRAGEDIJA SE NASTAVLJA: Sledeći koji su na redu da se naplate su londonski plavci

JUNAJTEDOVA TRAGEDIJA SE NASTAVLjA: Sledeći koji su na redu da se naplate su londonski "plavci"