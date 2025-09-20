PIJANI TINEJDŽER BRUTALNO ISPREBIJAO VRŠNJAKA: Naneo mu frakturu lobanje - užas u Pljevljima
Pljevaljska policija uhapsila je maloletnika (16) zbog sumnje da je drugog maloletnika (17) udario pesnicom i teško ga povredio, nanevši mu frakturu lobanje, saopštila je danas Policijska uprava (PU).
- Naime, Dežurna služba Odeljenja bezbednosti Pljevlja obaveštena je danas oko 1 sat iza ponoći da je ispred jednog noćnog kluba došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom dvojice maloletnika, i da je jednom od njih neophodna medicinska pomoć. O događaju je odmah obavešten Zavod za hitnu medicinsku pomoć, čiji su službenici u kratkom roku zbrinuli povređeno lice, koje je zatim transportovano na dalje lečenje u Klinički centar Crne Gore u Podgorici - navodi se u saopštenju.
Iz PU su dodali da su policajci došli do sumnje da je fizičkom obračunu prethodio verbalni sukob između dvojice maloletnika, starosti 16 i 17 godina, te da je šesnaestogodišnjak, za kog je alkotestiranjem utvrđeno da je bio pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 0,85 promila, udario pesnicom oštećenog, nakon čega je on pao na beton i tom prilikom zadobio tešku telesnu povredu – frakturu lobanje.
- Državni tužilac u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pljevljima, koji je upoznat sa događajem, izjasnio se da u radnjama šesnaestogodišnjaka postoje osnovni elementi krivičnog dela teška telesna povreda i naložio da se osumnjičeni liši slobode i da mu se, uz krivičnu prijavu, odredi dalja nadležnost - saopštili su iz PU.
(Vijesti)
