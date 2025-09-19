Crna Gora

OD MEDVEDICE POBEGAO NA DRVO: Najezda divljih zveri kod Pljevalja seje strah među meštanima

Milutin SEKULOVIĆ

19. 09. 2025. u 12:10

OBAVEŠTAVAMO javnost, nadležne državne organe, da najezda medveda, njihov krvoločni pir na području MZ Poblaće, opština Pljevlja, seje strah među meštanima, uzima danak u stoci, koja je zatvorena noću u štalama.

ОД МЕДВЕДИЦЕ ПОБЕГАО НА ДРВО: Најезда дивљих звери код Пљеваља сеје страх међу мештанима

Foto: Profimedia/Ilustracija

Ovako se penzionisani pripadnik MUP Duško Mirković iz Metaljke kod Pljevalja oglasio na svom "Fejsbuku", ilustrujući tvrdnje o "zlodelima" medveda i presretanju meštanina Nemanje Stevanovića, koji se od pobesnele medvedice spasao penjanjem na drvo.

Naime, ovaj čovek koji se bavi izvlačenjem drvne građe, kako su zabeležili lokalni portali u Pljevljima, usred dana, dok je išao putem, sreo je dva mečeta.

- Odmah je pokušao da ih otera bukom, jer je posumnjao da je u blizini medvedica, što se ubrzo i obistinilo. Ubrzo je naišla i krenula prema njemu. Na ustima joj je bila pena. Urlala je dok se kretala prema njemu. Uplašio se, počeo da viče, doziva. Prisetio se da mečka kada je sa mladuncima, strahujući za njihovu bezbednost, ne ulazi u "avanture" i popeo se na drvo - deo je priče koja je imala srećan kraj.

Medvedica je zastala i nastavila sa rikom. Nešto kasnije, zgranuti čovek čuo je lomljenje grana u obližnjoj šumi. Majka i mladunci su potom otišli.

Propisi o zaštiti stoke

ŠUMARSKI inspektor za Pljevlje i Žabljak Milorad Mitrović, podseća da je država donela propise o načinu na koji meštani treba da zaštite stoku od upada divljih životinja.

- Poštovanje propisa koji se odnose na zaštitu stoke je izuzetno bitno u odbijanju medveda da ne prave štetu, što se često ne poštuje - kazao je Mitrović.

Nesreću da ove divlje zveri posete njegovu štalu imao je meštanin Poblaća Mića Tošić. Medved je razvalio drvenu stranu štale u kojoj su bile zatvorene ovce. Nekoliko njih je ranio, jedno jagnje je ubio a drugo odneo sa sobom i nedaleko odatle pojeo.

Iste noći na Kujundžinici u Poblaću, zver je upala u štalu domaćina Vita Tošića, takođe u deo gde su bile zatvorene ovce. Medved je razvalio vrata štale, nekoliko ovaca izranjavio i jednu odneo.

U oba slučaja policija, predstavnici Lovačkog društva i Ministarstva poljoprivrede izvršili su uviđaje.

- Medvedi su se približili kućama. Postoji opasnost da će napadati ljude, stvorena je velika nesigurnost i panika. Bez oklevanja, država i nadležni organi treba da reaguju. Za sada je nepoznanica odakle su medvedi došli, pošto je ovde tromeđa - istakao je Mirković.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NA KORAK DO NOVE BLOKADE U CG: Kakve su posledice skupštinske odluke da ne razmatra izbor sudije Ustavnog suda
Crna Gora

0 1

NA KORAK DO NOVE BLOKADE U CG: Kakve su posledice skupštinske odluke da ne razmatra izbor sudije Ustavnog suda

VIŠE od tri godine u Crnoj Gori traje ustavna kriza. Tada je Ustavni sud bio blokiran jer je bilo aktivno svega troje sudija, a nešto slično preti da se ponovi sada nakon što je u Skupštini juče nije razmatran predlog predsednika države Jakova Milatovića da advokat Mirjana Vučinić bude izabrana za člana ove najviše sudske instance. Mesecima Ustavni sud funkcioniše na ivici kvoruma jer, od sedam sudija, aktivno je svega četvoro.

17. 09. 2025. u 05:00V.K.

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo brukom, a sad... NAJBOLJA! Evo s kim igra u osmini finala!

SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo "brukom", a sad... NAJBOLjA! Evo s kim igra u osmini finala!