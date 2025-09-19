OD MEDVEDICE POBEGAO NA DRVO: Najezda divljih zveri kod Pljevalja seje strah među meštanima

OBAVEŠTAVAMO javnost, nadležne državne organe, da najezda medveda, njihov krvoločni pir na području MZ Poblaće, opština Pljevlja, seje strah među meštanima, uzima danak u stoci, koja je zatvorena noću u štalama.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Ovako se penzionisani pripadnik MUP Duško Mirković iz Metaljke kod Pljevalja oglasio na svom "Fejsbuku", ilustrujući tvrdnje o "zlodelima" medveda i presretanju meštanina Nemanje Stevanovića, koji se od pobesnele medvedice spasao penjanjem na drvo.

Naime, ovaj čovek koji se bavi izvlačenjem drvne građe, kako su zabeležili lokalni portali u Pljevljima, usred dana, dok je išao putem, sreo je dva mečeta.

- Odmah je pokušao da ih otera bukom, jer je posumnjao da je u blizini medvedica, što se ubrzo i obistinilo. Ubrzo je naišla i krenula prema njemu. Na ustima joj je bila pena. Urlala je dok se kretala prema njemu. Uplašio se, počeo da viče, doziva. Prisetio se da mečka kada je sa mladuncima, strahujući za njihovu bezbednost, ne ulazi u "avanture" i popeo se na drvo - deo je priče koja je imala srećan kraj.

Medvedica je zastala i nastavila sa rikom. Nešto kasnije, zgranuti čovek čuo je lomljenje grana u obližnjoj šumi. Majka i mladunci su potom otišli.

Propisi o zaštiti stoke ŠUMARSKI inspektor za Pljevlje i Žabljak Milorad Mitrović, podseća da je država donela propise o načinu na koji meštani treba da zaštite stoku od upada divljih životinja. - Poštovanje propisa koji se odnose na zaštitu stoke je izuzetno bitno u odbijanju medveda da ne prave štetu, što se često ne poštuje - kazao je Mitrović.

Nesreću da ove divlje zveri posete njegovu štalu imao je meštanin Poblaća Mića Tošić. Medved je razvalio drvenu stranu štale u kojoj su bile zatvorene ovce. Nekoliko njih je ranio, jedno jagnje je ubio a drugo odneo sa sobom i nedaleko odatle pojeo.

Iste noći na Kujundžinici u Poblaću, zver je upala u štalu domaćina Vita Tošića, takođe u deo gde su bile zatvorene ovce. Medved je razvalio vrata štale, nekoliko ovaca izranjavio i jednu odneo.

U oba slučaja policija, predstavnici Lovačkog društva i Ministarstva poljoprivrede izvršili su uviđaje.

- Medvedi su se približili kućama. Postoji opasnost da će napadati ljude, stvorena je velika nesigurnost i panika. Bez oklevanja, država i nadležni organi treba da reaguju. Za sada je nepoznanica odakle su medvedi došli, pošto je ovde tromeđa - istakao je Mirković.