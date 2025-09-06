LJUDI U ŠOKU GLEDAJU ŠTA SE DEŠAVA U MORU U CRNOJ GORI: "Zna li neko šta je ovo, pogledajte kako se brzo kreće" (VIDEO)

NEOBIČAN snimak sa Jadranskog mora zbunio je i meštane i turiste.

Foto: Printscreen

Snimak objavljen na popularnoj Instagram stranici Podgorički vremeplov izazvao je veliko interesovanje.

"Da li neko zna šta je u pitanju, snimljeno na Jazu?", stoji u opisu snimka na kom se vidi kako su vodi iznenada nešto pojavljuje i počinje da se kreće veoma brzo.

Ljudi su u komentarima izneli svoje mišljenje.

- Ribe se sakupljaju u jata prvenstveno zbog zaštite od grabljivica. Osim što grupa riba lakše uoči grabljivca od individue, jato zbunjuje grabljivice time što menja oblik i veličinu, skupljajući se i raštrkavajući, a kod skuša se prilikom kretanja svetlost različito odbija od njihovih leđa koja su tamnija i stomaka srebrnastog sjaja, što izaziva treperenje i dodatno zbunjuje napadače. Pored ovoga, jato može da izvedene neočekivane „manevre“, kada na primer obrazuje formaciju u obliku latiničnog slova U - Stoji u prvom komentaru koji je dobio najviše reakcija.

"Jato delfina ili tuna u lovu na sardine, skuše i to je to", "Šta god da je, izgleda jezivo", "Tako su jednom pored mene proletele dok sam plivala, nisam znala sta je, strah me uhvatio. Onda vidim ribe", "Isto to sam video za vreme pecanja na Luštici"... pišu i dugi ljudi u komentarima na ovu neobičnu pojavu.

(Blic)