"OVDE JE SITUACIJA KRITIČNA" Ne smiruje se vatrena stihija u Crnoj Gori, sve raspoložive ekipe gase požare

SITUACIJA u vezi sa požarom u Piperima u blizini Podgorice je kritična, a na terenu su raspoređene sve raspoložive vatrogasne ekipe, izjavio je Milan Radović iz Direktorata za zaštitu i spasavanje Crne Gore.

Foto: Profimedia

Radović je naveo da je posebno kritično u podgoričkom naselju Kopilje i na Stijeni Piperskoj, kao i da se strahuje da bi severni vetar mogao da utiče na širenje požara, prenela je RTCG.

Rekao je da aktivnih požara ima i na području Bijelog Polja, Danilovgrada i Nikšića.

Radović je istakao da u gašenju požara učestvuju i helikopteri iz Češke, BiH i Srbije, kao i da je zahvaljujući helikopteru koji je poslala Srbija požar u Dajbabama u blizini Podgorice stavljen pod kontrolu.

U pomoć Crnoj Gori od petka je stigao i švajcarski tim za gašenje požara - 26 vatrogasaca sa četiri specijalizovana vozila, saopšteno je iz crnogorskog MUP-a.

(Tanjug)