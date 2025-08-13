POZNATO STANJE POVREĐENOG VOJNIKA: Oglasili se iz Ministarstva zdravlja Crne Gore

ZDRAVSTVENO stanje pripadnika Vojske Crne Gore Marka Ikovića, koji je teško povređen u prevrtanju cisterne sa vodom, koja je bila angažovana na gašenju požara u Kučima, stabilno je.

To je saopšteno iz Ministarstva zdravlja Crne Gore nakon što su Ikovića obišli generalna direktorka u resoru zdravlja, dr Irena Šubarić i medicinski direktor Kliničkog centra Crne Gore, dr Đorđije Krnjević.

Vojnik se nalazi na lečenju u Jedinici intenzivne nege Klinike za anesteziju i reanimaciju KC CG, saopštili su iz Ministarstva zdravlja.

Kako je istakla dr Šubarić, povreda je zadobijena „tokom hrabre akcije gašenja katastrofalnih požara koji su poslednjih dana zadesili Crnu Goru, obavljajući dužnost u službi zaštite života i imovine građana“.

- Ministarstvo zdravlja je u stalnom kontaktu sa medicinskim osobljem i redovno se informiše o stanju pacijenta. Pružamo punu podršku Kliničkom centru u svim potrebnim aktivnostima i zahvaljujemo celokupnom osoblju na profesionalnoj posvećenosti i brizi. Naše misli i podrška su uz našeg hrabrog građanina, uz želju za brz oporavak - navela je dr Šubarić.

Prema rečima dr Krnjevića, pacijent je pod stalnim nadzorom anesteziologa i intenzivista. Tokom jučerašnjeg dana urađene su ortopedske i hirurške intervencije radi zbrinjavanja povreda. "

- Pacijent je trenutno van neposredne životne opasnosti, svestan, komunikativan i sa stabilnim vitalnim parametrima. S obzirom na težinu povreda, lečenje se nastavlja uz intenzivan monitoring i nadu u pozitivan ishod - naveo je dr Krnjević.

