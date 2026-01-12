MACUT U NOVOJ VAROŠI I PRIBOJU: Situacija pod kontrolom - sve službe su na raspolaganju (VIDEO)

PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije Đuro Macut stigao je u radnu posetu opštinama Nova Varoš, Priboj i Prijepolje.

Foto: A. Rovčanin

Premijer obišao dalekovod u selu Vraneša

Premijer je posetu započeo u Novoj Varoši, gde je obišao dalekovod u selu Vraneša.

Tom prilikom Macut je istakao da su sve službe na raspolaganju svim građanima i svim regionima.

- Trenutno smo u Zlatiborskom okrugu i naša poseta ovde je preventivnog karaktera, da vidimo kakva je situacija i da možemo da angažujemo dodatne snage, ukoliko je moguće da dođu. Sve raspoložive republičke službe su na raspolaganju. Služba za vanredne situacije je trenutno tu. Ministarstvo privrede, na čelu sa ministarkom Adrijanom Mesarović, je izuzetno angažovano. Ona je već nekoliko dana u poseti najosetljivijim okruzima. Trenutno je Moravički okrug najugroženiji. Ona je danas tamo - rekao je premijer.

Macut je kazao da je situacija potpuno pod kontrolom.

- Mislio sam pre svega na to da je bezbednost ljudi zagarantovana. Najvažnija stvar je da nismo imali ljudske gubitke - navodi premijer.

Macut je istakao da će razgovarati kako da se prevaziđe nedostatak ljudi.

- Zahvaljujem se i monterima u Elektrodistribuciji, koji su angažovani non-stop. To je stvarno jedan veliki podvig u ovakovim okolnostima - rekao je premijer.

Sastanak sa rukovodstvom opštine Priboj

Nakon Nove Varoši, premijer je posetio Priboj, gde je održao sastanak sa rukovodstvom opštine.

Problema u snabdevanju električnom energijom, prema rečima predsednika opštine Priboj Lazara Rvovića, u ovoj opštini ima. Dodatni problem predstavlja razuđenost ove opštine.

U nastavku dana, premijer će boraviti u Prijepolju, gde će biti održan sastanak sa opštinskim rukovodstvom. Potom sledi obilazak mobilne opreme za odbranu od poplava koju je na reci Lim postavilo Javno vodoprivredno preduzeće Srbijavode, kao i obilazak radova na delimično uređenom koritu reke Mileševke i sanaciji klizišta u naselju Sedobro.

Poseta Polimskoj dolini se završava obilaskom manastira Mileševa, gde će premijer obići crkvu i riznicu.

U delegaciji koja prati premijera su i komandant Odreda Žandarmerije Kraljevo Boban Krpović, pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije Goran Nikolić i načelnik Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Nedeljko Gagić.