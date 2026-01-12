I POSLE SRBIJI DA PICULA I SLIČNI DELE LEKCIJE?! Stradanje srpske dece im izaziva smeh, užasavajuće scene u Hrvatskoj! (VIDEO)

DOKLE ide bolesna mržnja prema svemu srpskom u Hrvatskoj jasno pokazuje činjenica da im i stradanje srpske dece izaziva smeh!

Užasavajući snimci ponovo stižu iz Hrvatske, na kojima se vidi još jedan primer antisrpske histerije.

Sramni, ustaški dernek, ovog puta zabeležen je u kafiću u Splitu.

Ovaj pimer još jednom pokazuje da problem nije ni sporadičan ni marginalan, već duboko ukorenjen u hrvatsko društvo.

Kao što primećuju korisnici na društvenim mrežama "ne samo da hrvatsko društvo nikada nije prošlo kroz proces denacifikacije već je zasnovano na potpunom odsustvu empatije i na kolektivnoj mržnji prema Srbima",

Split, restoran u naselju Baška Voda.

Sasvim običan dan.

Hrvatska omladina peva "Jasenovac i Gradiška Stara, to je kuća Maksovih mesara...".

- Split, restoran u naselju Baška Voda. Sasvim običan dan. Hrvatska omladina peva "Jasenovac i Gradiška Stara, to je kuća Maksovih mesara...".

Ne samo da hrvatsko društvo nikada nije prošlo kroz proces denacifikacije već je zasnovano na potpunom odsustvu empatije i na kolektivnoj mržnji prema Srbima da im i stradanje srpske dece izaziva smeh. Uostalom, Hrvatska je država u kojoj je istrebljenje Srba (04.08.) državni i nacionalni praznik te su ovakve pojave zapravo prirodni kontinuitet konstrukcije tamošnjeg društva.

Slavljenje ubijanja, otimanja i sadizma svake vrste. Dobrodošli u EU... - ističe se u jednom od komentara na društvenoj mreži Iks povodom ovog jezivog prizora u Hrvatskoj.

Picula i slični Srbiji da drže lekcije?!

Posle svega postavlja se pitanje kako je moguće da ljudi potput Tonina Picule, hrvatski evroparlamentarac, koji je učestvovao u progonu Srba 1995. godine u zločinačkoj hrvatskoj akciji „Oluja“ mogu da pomisle da Srbiji drže lekcije?

Podsetimo, najdublji trag njegove antisrpske ideologije otkrio se 2025. godine, kada je Picula na svom X nalogu objavio ratnu fotografiju u uniformi, sa automatskom puškom u rukama, kao deo “sećanja” na zločnačku operaciju koji srpski narod pamti kao najmasovniji egzodus u modernoj istoriji.

Postavlja se i pitanje kako blokaderi u Srbiji mogu takvim ljudima da ljube skute? Izgleda da se ponašanje blokadera jedino može objasniti samo neverovatnom željom da se dograbe fotelja po svaku cenu. Po svemu sudeći, spremni su ne samo da zanemare svu patnju srpskog naroda, već i da se jasno i otvoreno poklone onima koji istu tu patnju slave.

