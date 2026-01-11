Peciva i pite

PICA PUŽIĆI: Brzo, mekano i neodoljivo ukusno domaće pecivo!

Milena Tomasevic

11. 01. 2026. u 07:00 >> 21:08

PICA pužići su jedno od onih peciva koje uvek uspe i koje svi vole. Mekani, mirisni i bogato punjeni, idealni su za svaku priliku.

ПИЦА ПУЖИЋИ: Брзо, мекано и неодољиво укусно домаће пециво!

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 700 gr brašna
  • 1 kockica kvasca
  • 1 kašičica šećera
  • 1 kašičica soli
  • 150 ml ulja
  • 350 ml toplog mleka

Fil:

  • 150 gr kečapa
  • 1 kašičica origana
  • 200 gr kačkavalja
  • 200–250 gr šunke

Za premazivanje:

  • 1 jaje
  • 3 kašike ulja

Priprema:

Kvasac izmrviti u toplo mleko, dodati šećer i sjediniti. Odmah zatim dodati ulje i so, pa postepeno dodavati brašno dok se ne dobije mekano testo. Testo pokriti i ostaviti da narasta oko 30 minuta.

Nadošlo testo blago premesiti na pobrašnjenoj radnoj površini i podeliti na dva jednaka dela. Svaki deo razvući oklagijom u pravougaonik. Premazati kečapom, posuti origanom, rendanom šunkom i rendanim kačkavaljem. Uviti u rolat i seći pužiće debljine oko 1–1,5 cm.

Pužiće ređati u pleh obložen papirom za pečenje, premazati umućenim jajetom sa uljem i peći u unapred zagrejanoj rerni na 200 °C oko 20 minuta, dok lepo ne porumene.

Prijatno!

