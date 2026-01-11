PICA PUŽIĆI: Brzo, mekano i neodoljivo ukusno domaće pecivo!

PICA pužići su jedno od onih peciva koje uvek uspe i koje svi vole. Mekani, mirisni i bogato punjeni, idealni su za svaku priliku.

FOTO: Novosti

Sastojci:

700 gr brašna

1 kockica kvasca

1 kašičica šećera

1 kašičica soli

150 ml ulja

350 ml toplog mleka

Fil:

150 gr kečapa

1 kašičica origana

200 gr kačkavalja

200–250 gr šunke

Za premazivanje:

1 jaje

3 kašike ulja

Priprema:

Kvasac izmrviti u toplo mleko, dodati šećer i sjediniti. Odmah zatim dodati ulje i so, pa postepeno dodavati brašno dok se ne dobije mekano testo. Testo pokriti i ostaviti da narasta oko 30 minuta.

Nadošlo testo blago premesiti na pobrašnjenoj radnoj površini i podeliti na dva jednaka dela. Svaki deo razvući oklagijom u pravougaonik. Premazati kečapom, posuti origanom, rendanom šunkom i rendanim kačkavaljem. Uviti u rolat i seći pužiće debljine oko 1–1,5 cm.

Pužiće ređati u pleh obložen papirom za pečenje, premazati umućenim jajetom sa uljem i peći u unapred zagrejanoj rerni na 200 °C oko 20 minuta, dok lepo ne porumene.

Prijatno!