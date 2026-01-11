PICA PUŽIĆI: Brzo, mekano i neodoljivo ukusno domaće pecivo!
PICA pužići su jedno od onih peciva koje uvek uspe i koje svi vole. Mekani, mirisni i bogato punjeni, idealni su za svaku priliku.
Sastojci:
- 700 gr brašna
- 1 kockica kvasca
- 1 kašičica šećera
- 1 kašičica soli
- 150 ml ulja
- 350 ml toplog mleka
Fil:
- 150 gr kečapa
- 1 kašičica origana
- 200 gr kačkavalja
- 200–250 gr šunke
Za premazivanje:
- 1 jaje
- 3 kašike ulja
Priprema:
Kvasac izmrviti u toplo mleko, dodati šećer i sjediniti. Odmah zatim dodati ulje i so, pa postepeno dodavati brašno dok se ne dobije mekano testo. Testo pokriti i ostaviti da narasta oko 30 minuta.
Nadošlo testo blago premesiti na pobrašnjenoj radnoj površini i podeliti na dva jednaka dela. Svaki deo razvući oklagijom u pravougaonik. Premazati kečapom, posuti origanom, rendanom šunkom i rendanim kačkavaljem. Uviti u rolat i seći pužiće debljine oko 1–1,5 cm.
Pužiće ređati u pleh obložen papirom za pečenje, premazati umućenim jajetom sa uljem i peći u unapred zagrejanoj rerni na 200 °C oko 20 minuta, dok lepo ne porumene.
Prijatno!
