Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza

В.М.

12. 01. 2026. u 06:46

SPREMILI smo vam veoma interesantan "dubl".

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово су предлози редакције Типа за популарну игру прелаза

FOTO: Tanjug/AP

Još jednom se potvrdilo da su italijanske niže lige pogodne za igranje prelaza iz iksa u iks. Juče su prošla dva takva naša predloga, sa ukuopnom kvotom 20,70.

Taj tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

20.30 Slernitana - Kozenca X-X (4,85)
21.10 PSŽ - Pariz 1-1 (1,56)

Ukupna kvota: 7,56

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOK NA AUSTRALIJAN OPENU: Janik Siner ne može da veruje šta je doživeo u Melburnu

ŠOK NA AUSTRALIJAN OPENU: Janik Siner ne može da veruje šta je doživeo u Melburnu