POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza
SPREMILI smo vam veoma interesantan "dubl".
Još jednom se potvrdilo da su italijanske niže lige pogodne za igranje prelaza iz iksa u iks. Juče su prošla dva takva naša predloga, sa ukuopnom kvotom 20,70.
Taj tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Ponedeljak
20.30 Slernitana - Kozenca X-X (4,85)
21.10 PSŽ - Pariz 1-1 (1,56)
Ukupna kvota: 7,56
