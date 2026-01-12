"EU JE POTREBNA VOJNA SILA OD 100.000 VOJNIKA" Komesar EU za odbranu: Možemo biti jači od Amerikanaca
KOMESAR Evropske unije za odbranu Andrius Kubilius izjavio je da je EU potrebna vojna sila od 100.000 vojnika i poručio da bi Unija trebalo da reformiše način na koji se bavi odbranom na političkom nivou i da bi Ujedinjeno Kraljevstvo trebalo da dobije mesto u odbrani EU.
On je ukazao da se u "svetlu ruske agresije na Ukrajinu" i nastojanja SAD da zaprete Grenlandu zalaže za novo osmišljavanje zajedničke odbrane Evrope, prenosi portal Politico.eu.
- Da li bi Sjedinjene Američke Države bile vojno jače da imaju 50 armija na nivou država umesto jedne federalne armije? Pedeset državnih odbrambenih politika i budžeta na nivou država, umesto jedne federalne odbrambene politike i budžeta. Ako je naš odgovor ne, SAD ne bi bile jače, šta onda čekamo - rekao je Kubilius na konferenciji o bezbednosti održanoj u nedelju u Švedskoj.
Kubilius je rekao da spremnost Evrope za odbranu zavisi od tri faktora: više ulaganja u proizvodne kapacitete, institucije koje su pripremljene i organizovane, i političke volje da se odvraća i, ako je potrebno, bori sa potencijalnim neprijateljima.
Prema njegovim rečima, samo povećanje finansiranja za postojeći odbrambeni sistem Evrope neće ispuniti ove zahteve.
- Moramo početi da ulažemo naš novac na način koji bi omogućio da se borimo kao Evropa, a ne samo kao grupacija od 27 nacionalnih bonsai armija. Žan-Klod Junker, Emanuel Makron i Angela Merkel već su pre 10 godina predlagali moćnu, stalnu evropsku vojnu silu od 100.000 vojnika - zaključio je Kubilius.
(Tanjug)
