APOKALIPTIČNI PRIZORI IZ CRNE GORE: 14 mesta bez struje, vatrogasci nemoćni
VELIKI požar je zahvatio Pipere u Crnoj Gori, a gusti dim se širi Podgoricom. Ekipe su na terenu, a tu su i ugroženi objekti. Nekoliko porodica u Gornjem Rogamiju evakuisano je nakon što se požar približio domaćinstvima. Pripadnici VCG su takođe na terenu.
Preko 20 vozila Službe zaštite je na terenu i pokušavaju da odbrane kuće.
Komandant Službe zaštite i spašavanja Podgorice Nikola Bojanović izjavio je agenciji MINA da su svi raspoloživi timovi upućeni na mesto događaja.
Prema njegovim rečima, situacija je u Piperima prilično kritična zbog požara, kaže Đurković.
Crnogorski elektrodistributivni sistem saopštio je da je na zahtev Vatrogasne službe zbog požara u blizini trase isključen DV 10 kV "Piperi".
Kako kažu, bez struje su:
- Radevići
- Deo Rogama
- Cerovica
- Stijena Piperska
- Gola Strana
- Lopate
- Drezga
- Donji Markovići
- Liša
- Vukovići
- Straganica
- Đurkovići
- Zavala
- Radeća
Bojanović je rekao da su u međuvremenu dobili izveštaj da je izbio požar u podgoričkom naselju Malo Brdo, gde gori kuća.
(RTCG)
