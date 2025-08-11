Crna Gora

APOKALIPTIČNI PRIZORI IZ CRNE GORE: 14 mesta bez struje, vatrogasci nemoćni

РТЦГ

11. 08. 2025. u 16:59

VELIKI požar je zahvatio Pipere u Crnoj Gori, a gusti dim se širi Podgoricom. Ekipe su na terenu, a tu su i ugroženi objekti. Nekoliko porodica u Gornjem Rogamiju evakuisano je nakon što se požar približio domaćinstvima. Pripadnici VCG su takođe na terenu.

Foto: RTCG

Preko 20 vozila Službe zaštite je na terenu i pokušavaju da odbrane kuće.

Komandant Službe zaštite i spašavanja Podgorice Nikola Bojanović izjavio je agenciji MINA da su svi raspoloživi timovi upućeni na mesto događaja.

Prema njegovim rečima, situacija je u Piperima prilično kritična zbog požara, kaže Đurković.

Crnogorski elektrodistributivni sistem saopštio je da je na zahtev Vatrogasne službe zbog požara u blizini trase isključen DV 10 kV "Piperi".

Kako kažu, bez struje su:

  • Radevići
  • Deo Rogama
  • Cerovica
  • Stijena Piperska
  • Gola Strana
  • Lopate
  • Drezga
  • Donji Markovići
  • Liša
  • Vukovići
  • Straganica
  • Đurkovići
  • Zavala
  • Radeća

Bojanović je rekao da su u međuvremenu dobili izveštaj da je izbio požar u podgoričkom naselju Malo Brdo, gde gori kuća.

(RTCG)

