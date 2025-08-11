Crna Gora

CRNOJ GORI PRETI EKSPLOZIJA?! Požar stigao do Kraljičine plaže - vatra na 50 metara od hotela u Čanju (VIDEO)

В. Н.

11. 08. 2025. u 15:28

IZNAD Čanja u Crnoj Gori jutros se rasplamsao ogroman požar, a gusti dim je stigao i do plaža. Prema informacijama koje su sada dostupne, buktinja je stigla do Kraljičine plaže, a meštani Čanja strahuju od eksplozije u fabrici "Tehnogas".

Foto: Printskrin/ X/ Razglas news

Prema rečima načelnika Službe zaštite i spašavanja Bar Aca Vulevića, situacija je ozbiljna, jer plamen preti stambenim objektima.

On je istakao da su sve raspoložive ekipe angažovane i da se čine maksimalni napori kako bi se zaštitila naselja u ovom delu opštine, prenosi Barski portal.

Požar je na 50 metara od hotela, a vlasnici apeluju da se zaštiti imovina, budući da su smeštajni kapaciteti popunjeni.

Vatra koja je preksinoć planula u Buljarici nakon paljenja vozila na magistralnom putu, nastavila je da se širi nepristupačnim predelima i došla do područja iznad Čanja.

