CRNOJ GORI PRETI EKSPLOZIJA?! Požar stigao do Kraljičine plaže - vatra na 50 metara od hotela u Čanju (VIDEO)

IZNAD Čanja u Crnoj Gori jutros se rasplamsao ogroman požar, a gusti dim je stigao i do plaža. Prema informacijama koje su sada dostupne, buktinja je stigla do Kraljičine plaže, a meštani Čanja strahuju od eksplozije u fabrici "Tehnogas".

Foto: Printskrin/ X/ Razglas news

Prema rečima načelnika Službe zaštite i spašavanja Bar Aca Vulevića, situacija je ozbiljna, jer plamen preti stambenim objektima.

On je istakao da su sve raspoložive ekipe angažovane i da se čine maksimalni napori kako bi se zaštitila naselja u ovom delu opštine, prenosi Barski portal.

Iznad Čanja u Crnoj Gori jutros se rasplamsao požar. Vatrogasne sirene se čuju u celom naselju. Vatra je prema nezvaničnim informacijama krenula u nedelju, a tokom noći se rasplamsala. pic.twitter.com/7H7N2iOySi — Razglas news (@razglasnews) August 11, 2025

Požar je na 50 metara od hotela, a vlasnici apeluju da se zaštiti imovina, budući da su smeštajni kapaciteti popunjeni.

Najavih juče požare. Lako je zaključiti. Kada je 35°C i više uz vjetar, svaka iskra je novi požar.

Buljarica danas. pic.twitter.com/F3Y5EL7mKz — Stanko Đuričić (@stankodjuricic) August 11, 2025

Vatra koja je preksinoć planula u Buljarici nakon paljenja vozila na magistralnom putu, nastavila je da se širi nepristupačnim predelima i došla do područja iznad Čanja.

BONUS VIDEO: "STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2