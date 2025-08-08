NAKON NAPADA NA NOVINARE PRILIKOM UKLANJANJA SPOMENIKA PAVLU ĐURIŠIĆU: Privedeno pet osoba, jedna uhapšena

To se dogodilo danas u mestu Gornje Zaostro prilikom uklanjanja spomen obeležja Pavlu Đurišiću.

-Policijski služenici Odeljenja bezbednosti Berane su priveli pet lica u odnosu na koje utvrđuju sve činjenice vezane za napad na navedena dva novinara. Lice D.F, rođen u Bijelom Polju a nastanjen u Podgorici, lišeno je slobode po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, saopštila je policija.

Iz Uprave policije kažu da se istovremeno preduzimaju i druge mere i radnje na identifikaciji svih učesnika koji su na bilo koji način učestvovali u napadu na novinare i sprečavanju u obavljanju novinarskog zadatka.

-U nastavku daljih aktivnosti sa ostalim organizacionim jedinicama, oolicija radi na identifikaciji drugih lica, dok se za jednim licem čiji je identitet utvrđen intenzivno traga.

O svim daljim preduzetim aktivnostima javnost će biti fazno obaveštavana, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore povodom ovog incidenta.