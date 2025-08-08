NAKON NAPADA NA NOVINARE PRILIKOM UKLANJANJA SPOMENIKA PAVLU ĐURIŠIĆU: Privedeno pet osoba, jedna uhapšena
UPRAVA policije oglasila se "povodom napada na dva novinara zaposlena u ND Vijesti i Pobjedi, S.V. i B.P, uništavanja njihove opreme i onemogućavanja obavljanja novinarskog zadatka.
To se dogodilo danas u mestu Gornje Zaostro prilikom uklanjanja spomen obeležja Pavlu Đurišiću.
-Policijski služenici Odeljenja bezbednosti Berane su priveli pet lica u odnosu na koje utvrđuju sve činjenice vezane za napad na navedena dva novinara. Lice D.F, rođen u Bijelom Polju a nastanjen u Podgorici, lišeno je slobode po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, saopštila je policija.
Iz Uprave policije kažu da se istovremeno preduzimaju i druge mere i radnje na identifikaciji svih učesnika koji su na bilo koji način učestvovali u napadu na novinare i sprečavanju u obavljanju novinarskog zadatka.
-U nastavku daljih aktivnosti sa ostalim organizacionim jedinicama, oolicija radi na identifikaciji drugih lica, dok se za jednim licem čiji je identitet utvrđen intenzivno traga.
O svim daljim preduzetim aktivnostima javnost će biti fazno obaveštavana, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore povodom ovog incidenta.
PREMIJER SPAJIĆ
Predsednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić "najoštrije je osudio današnji napad na foto-reportere Pobjede i Vijesti, Steva Vasiljevića i Borisa Pejovića u Beranama".
-Svaki napad na novinare je direktan udar na slobodu medija i temeljne demokratske vrednosti. Pojedini religijski velikodostojnici su, neodgovornim ponašanjem, kreirali društveni ambijent u kojem su medijski radnici postali žrtve samo zbog toga što profesionalno obavljaju svoj posao, napisao je Spajić na svom Iks nalogu.
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)