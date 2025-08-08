Crna Gora

NAKON NAPADA NA NOVINARE PRILIKOM UKLANJANJA SPOMENIKA PAVLU ĐURIŠIĆU: Privedeno pet osoba, jedna uhapšena

Milutin SEKULOVIĆ

08. 08. 2025. u 21:30

UPRAVA policije oglasila se "povodom napada na dva novinara zaposlena u ND Vijesti i Pobjedi, S.V. i B.P, uništavanja njihove opreme i onemogućavanja obavljanja novinarskog zadatka.

НАКОН НАПАДА НА НОВИНАРЕ ПРИЛИКОМ УКЛАЊАЊА СПОМЕНИКА ПАВЛУ ЂУРИШИЋУ: Приведено пет особа, једна ухапшена

Foto: M. S.

To se dogodilo danas u mestu Gornje Zaostro prilikom uklanjanja spomen obeležja Pavlu Đurišiću.

-Policijski služenici Odeljenja bezbednosti Berane su priveli pet lica u odnosu na koje utvrđuju sve činjenice vezane za napad na navedena dva novinara. Lice D.F, rođen u Bijelom Polju a nastanjen u Podgorici, lišeno je slobode po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, saopštila je policija.

Iz Uprave policije kažu da se istovremeno preduzimaju i druge mere i radnje na identifikaciji svih učesnika koji su na bilo koji način učestvovali u napadu na novinare i sprečavanju u obavljanju novinarskog zadatka.

-U nastavku daljih aktivnosti sa ostalim organizacionim jedinicama, oolicija radi na identifikaciji drugih lica, dok se za jednim licem čiji je identitet utvrđen intenzivno traga.

O svim daljim preduzetim aktivnostima javnost će biti fazno obaveštavana, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore povodom ovog incidenta.

 

PREMIJER SPAJIĆ

Predsednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić "najoštrije je osudio današnji napad na foto-reportere Pobjede i Vijesti, Steva Vasiljevića i Borisa Pejovića u Beranama".

-Svaki napad na novinare je direktan udar na slobodu medija i temeljne demokratske vrednosti. Pojedini religijski velikodostojnici su, neodgovornim ponašanjem, kreirali društveni ambijent u kojem su medijski radnici postali žrtve samo zbog toga što profesionalno obavljaju svoj posao, napisao je Spajić na svom Iks nalogu. 

