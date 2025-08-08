"PA NEK DOĐU DA JE RUŠE!" Mitropolit Metodije: Spomenik vojvodi Pavlu Đurišiću ide u crkvu

MITROPOLIT budimljansko-nikšićki Metodije, koji je služio liturgiju kod hrama Svete mati Paraskeve u selu Gornje Zaostro u Beranama, izjavio je da će spomenik komandantu četničkog pokreta Pavlu Đurišiću biti premešten u crkvu.

Foto: Z.J.Mačak

- Vojvodi Pavlu i svima vojnicima, ratnicima, oficirima, podofiricima i borcima jugoslovenske vojske u otadžbini večna pamjat. Spomenik će biti postavljen u crkvu pa nek dođu da je ruše - rekao je Metodije.

U blizini crkve u selu Gornje Zaostro u čijoj je blizini juče osvanuo spomenik u čast četničkom komandantu iz Drugog svetskog rata Pavlu Đurišiću, okupljeno je stotinak građana sa obeležjima i majicama na kojima piše „Srbska kraljevska vojska u otadžbini”, "Živ je Draža, umro nije, dok je srpstva i Srbije”, a osim iz Crne Gore, došli su iz Srbije, BiH. Došao je i vršilac dužnosti rukovodioca Službe za građane Glavnog grada Podgorice Vladislav Dajković, predsednik stranke Slobodna Crna Gora.

Policija je, piše podgorička Pobjeda, pokušala noćas u dva sata posle ponoći da ukloni spomenik, ali im okupljeni građani nisu to dozvolili. Okupljeni su policiji rekli da će spomenik ukloniti sami nakon osveštanja.

Beranska policija uhapsila je juče sugrađanina Vujadina Dobrašinovića, zbog podizanja spomenika Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru, jer je zemlja na koju je postavljen spomenik u njegovom vlasništvu.

Protiv njega je policija podnela krivičnu prijavu zbog krivičnog dela – povreda i nedozvoljeno podizanje spomen obeležja. Policija je saopštila je Dobrašinoviću određeno zadržavanje do 72 sata.

Inspektor za kulturna dobra Ministarstva kulture i medija uručio je juče prvom čoveku Berana Đolu Lutovcu (Pokret Evropa sad) zapisnik o inspekcijskom nadzoru, kojim je naloženo uklanjanje spomenika Đurišiću odmah, a najduže u roku od tri dana.

Zahteve da spomenik Pavlu Đurišiću bude uklonjen juče su uputili predsednik Crne Gore Jakov Milatović, lider Bošnjačke stranke i Ministar inostranih poslova Ervin Ibrahimović, Bošnjačka nacionalna zajednica i mnogi drugi.

